محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن دهون البطن لا ترجع فقط إلى اتباع نظام غذائي غير صحي أو قلة النشاط والحركة، ولكن هناك أسباب أخرى أكثر شيوعا تؤدي إلى زيادة الدهون في منطقة البطن، ومنها تناول الكثير من الكربوهيدرات في المساء والتمارين الرياضية غير المتوازنة.
وأضافت المجلة الألمانية أنه يمكن للمرء التخلص من دهون البطن من خلال معرفة كيف ومتى يأكل؟ وتعتبر هذه المعلومات مهمة جدا، حيث يقوم البعض بتناول وجباتهم في غضون دقائق معدودة، وهذا هو الخطأ بالضبط، نظرا لأن الأشخاص الذين يتناولون وجباتهم بصورة سريعة أكثر عرضة لظهور دهون البطن مقارنة بالأشخاص الذين يأكلون بصورة أبطأ.
وأوضحت المجلة الألمانية أن الهرمونات تتحكم في الشهية بدرجة كبيرة، حيث يتحكم هرمون الجريلين في الجوع ويضمن شعور المرء بالشبع، وعادة ما تستغرق هذه العملية 20 دقيقة تقريبا، ولذلك فإنه من المهم هنا تناول الطعام ببطء، لإتاحة الوقت الكافي للدماغ لاستقبال "إشارة الشبع".
كانت هذه تفاصيل خبر أثناء "قعدة البيت".. حيلة بسيطة للتخلص من دهون البطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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