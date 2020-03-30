لمكافحة كورونا.. 3 أسباب تستوجب ارتداء الكمامة

ارتداء الكمامة الطبية، بات وسيلة أغلب المواطنون، للوقاية من خطر فيروس كورونا المتفشي، خاصة بالمواصلات، والشوارع العامة وأماكن العمل، إلا أن الكثير منهم، قد يجهل طُرق ارتداءها الصحيحة، والأسباب التي تستوجب استعمالها من الأساس.

وكانت منظمة الصحة لعالمي، أوصت بعدم ارتداءها إلا لأسباب مُحددة، حتى لا يتم استهلاكها من الأسواق، موضحة الطُرق السليمة لاستعمالها والتخلص منها.

متى يجب استعمال الكمامة

حددت منظمة الصحة العالمية، ثلاث عوامل تستوجب ارتداء الكمامة، على النحو التالي:

- إذا كنت بصحة جيدة، فليس عليك أن ترتدي كمامة إلا إذا كنت تسهر على رعاية شخص تُشتبه إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

- إذا كنت تعاني السعال أو العطس.

- لا تكون الكمامات فعالة إلا إذا اقترنت بالمدوامة على تنظيف اليدين إما بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون

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-إذا كنت تضع كمامة، فيجب أن تتعلم الطريقة الصحيحة لارتدائها وكيفي التخلص منها.

كيفية ارتداء القناع وطريقة التخلص منه

- اغسل يديك بمادة الكحول لفركهما، أو اغسلهما بالصابون والماء قبل ارتداء القناع.

- غط فمك وأنفك بالقناع وتأكد من عدم وجود فجوات تتخلل وجهك والقناع.

- تجنب لمس القناع أثناء استعماله؛ وإن لمسته، فاغسل يديك.

- استبدل القناع بآخر جديد بمجرد تعرضه للبلل، ولا تعيد استعمال الأقنعة المعدة لاستعمالها لمرة واحدة.

- احرص على نزع القناع من الخلف (ولا تلمس مقدمته)؛ وتخلص منه فوراً برميه في حاوية مغلقة، ثم اغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساساً، أو اغسلهما بالصابون والماء