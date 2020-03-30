تريند الحظر.. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

بات بسكويت العشر دقائق هو حديث ربات المنازل، والفتيات عبر منصات "السوشيال ميديا"، خلال الساعات الأخيرة، في محاولات منهن لإعداده وتحضيره بالمنزل، خلال تواجدهن بفترة حظر حركة المواطنين، والحجز المنزلي التي تعيشها البلاد حاليًا، بسبب فيروس كورونا. ويرصد "هن" لربات المنازل طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير بسكويت العشر دقائق كيلو دقيق كوبان سكر بودرة ربع كيلو سمنة Advertisements 5 بيضات 5 أكياس فانيليا ملعقة كبيرة نشادر 1/2 كوب لبن طريقة تحضير بسكوت العشر دقائق باستخدام العجان، أو المضرب الكهربائي، اضربي السمنة مع السكر والبيض والفانيليا. ضيفي الدقيق والنشادر ثم ضيفي اللبن تدريجيًا. ضعي الخليط في كيس حلواني وشكليه على صينية. أدخليه الفرن 10 دقائق حتى تمام النضج ثم قدميه.

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