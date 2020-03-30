"استمتع بمشاعر الخوف".. أول تعليق للفنانة إيناس عز الدين عقب إصابتها بفيروس كورونا

بصورة أظهرت يديها مُعلق بها "كانيولا" وإسورة طبية دون عليها اسمها الثُلاثي، نشرت الفنانة إيناس عز الدين، نجمة برنامج اكتشاف المواهب، أراب أيدول، تلك الصورة عقب نقلها للمسشفى، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت "إيناس" على الصورة، قائلة: " أشعر بالرضا.. يدوب مسألة وقت وشكة دبوس ونوم متواصل وراحة في غرفة وأبعد وأفصل شوية عن بعض النفوس من الناس السيئة واستمتع بمشاعر الخوف والتفاؤل والحب اللي حواليا من كل الناس دي وأهو كله بيعدي".

وتابعت: "الحلو بيعدي والوحش كمان بيعدي وياما دقت على الراس طبول، كام موقف عدى علينا وقولنا مش هنعدي منه وعدينا، وكام يوم مر علينا كنا فاكرينه نهاية الحياة وطلع يدوب البداية، وكام ذكرى سيئة كنا فاكرين الدنيا هتقف عندها وأهي مشيت ودلوقتي بنفتكرها وبنضحك عليها، صدقوني كله بيعدي".

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إيناس عز الدين تعلن اصابتها بفيروس كورونا

ونقلت، مساء أمس، الفنانة إيناس عز الدين إلى مستشفى حميات إمبابة بعد أن أعلنت عن إصابتها بوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أول صور لإيناس عزالدين من داخل حميات إمبابة بعد إصابتها بكورونا

كانت إيناس قد قدمت شكر خاص لوزارة الصحة على استجابتهم السريعة لها، قائلة :"من كل قلبي بشكر دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة و وزارة الصحة على سرعة الاستجابة وما تقلقوش كله خير صدقوني مافيش حاجة واهدوا واطمئنوا أهم حاجة ما تنشروش الذُعر والخوف وخدوا احتياطاتكم واحذروا".