قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل دجاج بالفلفل الحار، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير دجاج بالفلفل الحار 500 جرام صدور دجاج مكعبات 3 ثمرات فلفل حار أحمر حلقات 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم 1 بصلة كبيرة مفرومة 1 ثمرة طماطم مفرومة 3 فصوص ثوم مفروم ملح فلفل أسود 1 ملعقة كبيرة نعناع مفروم Advertisements 1 ثمرة بطاطس مكعبات مسلوقة 2 كوب مرقة دجاج التقديم توست محمص أوراق نعناع طريقة عمل دجاج بالفلفل الحار يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم ويشوح جيدًا. يضاف الفلفل الحار ثم تضاف صدور الدجاج المقطعة. تتبل بالملح والفلفل والنعناع المفروم ويقلب الخليط جيدًا. تضاف صلصة الطماطم والطماطم المفرومة وتقلب جيدا لمدة دقيقة. تضاف البطاطس المسلوقة نصف سلقة وتقلب جيدا ثم تضاف المرقة. تترك حتى تمام النضج وتقدم.

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