"سايبة بيت أهلي عشان الراحة النفسية".. من هي مودة الأدهم التي اخترقت حظر التجول؟

استطاعت اليوتيوبر، مودة الأهم، تصدر محركات البحث على الإنترنت، عقب القبض عليها اليوم، برفقة صديقتها،َ بتهمة خرق حظر حركة المواطنين، المُطبق على البلاد مؤخرا، تجنبا لتفشي فيروس كورونا، ليبدأ العديد بالبحث عن يوتيوبر، لمعرفة هويتها.

ويرصد "هن" معلومات عن اليوتيوبر، التي اخترقت حظر التجوال.

تدعى "مودة الأدهم" وتبلغ من العمر 22 عاماً.

تعمل يوتيوبر، وإنفلونسر على منصات السوشيال ميديا.

واحدة من مشاهير "التيك توك"، والتصق اسمها كثيرا بنجم التيك توك "الشيمي".

كانت من المقرر أن تستضيفها الإعلامية لميس الحديدي مؤخرا في إحدى حلقات برنامجها على فضائية "الحدث" الأمر الذي انتقده الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "مودة" لم تقدم محتويات هادفة كما علق البعض، إلا أنه تم إلغاء الحلقة، لتخرج "مودة" من خلال مقطع فيديو تنتقد إلغاء فقرتها بالبرنامج.

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تعرضت" مودة" في منتصف الشهر الحالي، لاعتداء من قبل شباب صغار السن، حيث وثقت الواقعة عبر حسابها على "الإنستجرام" وخرجت باكية قائلة: "وصفوني بألفاظ غير لائقة لرفضي التصوير معهم".

يذكر "مودة" من الفتيات المغتربات، حيث أكدت من قبل خلال تواجدها مع الإعلامي معتز الدمرداش أنها تركت بيت أهلها باحثة عن الراحة النفسية.

لديها أكثر من مليون متابع على "الانستجرام".

تفاصيل القبض على مودة الأدهم

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن المتهمتين كانتا تصوران فيديو لنشره على مواقع التواصل "فيس بوك"، و"انستجرام"، وتم ضبطهما من قبل فريق من مباحث القاهرة الجديدة، وحجزهما داخل نقطة شرطة "ميدنيت" لحين ترحيلهما إلى قسم التجمع الأول.

وأوضح المصدر أنه بفحص هاتف اليوتيوبر "مودة الأدهم"، تبين أنها سجلت فيديو منذ أيام ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خرقها حظر حركة المواطنين.