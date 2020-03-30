من المطبخ.. 9 طرق للتخلص من البلغم بدون دواء

يعتبر البلغم من الأعراض الشائعة لدى مصابي فيروس كورونا المستجد، ووصوله لمرحلة الجفاف يعد خطرا بالغا، ولذلك يجب التخلص منه قبل الوصول إلى هذه المرحلة.

وتقدم إخصائية التغذية سارة شقير، مجموعة من النصائح تساعد على الشفاء من البلغم من خلال بعض المواد الغذائية الموجودة في المطبخ، وفقا لـ"النهار".

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية للتخلص من هذه الحالة الصحية، أشارت "شقير" إلى أنّها تحتاج من أسبوع إلى 10 أيامٍ للتخلص من البلغم في حالة اللجوء إلى هذه الوسائل الطبيعية.

أبرز المواد الغذائية التي تساعد في القضاء على البلغم

1- تناول شوربة الدجاج يومياً.

2- شرب مغلي الكراوية قبل النوم.

3- شرب شاي مع العسل والليمون خلال ساعات النهار.

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4- تناول الثوم بكثرة.

5- إضافة الزنجبيل إلى وجباتك.

6- شرب القليل من خل التفاح ممزوجا مع المياه.

7- استخدام زيت جوز الهند في السلطات.

8- تجنب خبز القمح والأجبان.

9- استخدام زيت الزيتون.