نرشح لك.. 10 مسلسلات كوميدية يمكنك مشاهدتها خلال "قعدة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.

وفي سلسلة يومية يقدمها "الخليج 365" تحت عنوان "نرشح لك"، نقدم لكم اليوم مجموعة من المسلسلات الكوميدية، التي يمكن مشاهدتها خلال "الحجر المنزلي".

- الكبير أوي

من أكثر المسلسلات الكوميدي شعبية والتي حققت نجاحا ساحقا أثناء عرضها، ويصادف الآن عرضها على مجموعة قنوات DMC، كما تتوافر أجزاء الكبير أوي على موقع Watch it الذي يوفر اشتراكًا مجانيًا لمدة شهر وحتى يوم 25 أبريل.

تتمحور أحداث المسلسل حول شخصية الكبير وأشقاءه المتعددين والدمج بين ثقافة الصعيد والثقافة الأوروبية.

- الواد سيد الشحات

يتم عرضه الآن أيضا على قنوات DMC، كما يمكنك مشاهدته على أبلكيشن Watch it مجانا، تدور احداث المسلسل حول شاب ضعيف الشخصية يدعي سيد ومتزوج من حب عمره ريتاج، ويتورط كل منهما في مجموعة من الأحداث التي تجعل كل يوم حلقة جديدة بموضوع جديد في إطار كوميدي.

- الوصية

المسلسل من بطولة كل من أكرم حسني وأحمد أمين، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه على شاشات التليفزيون في رمضان، وتدور احداثه حول ابن رجل أعمال يسعى لتنفيذ وصية والده، في ظل مجموعة من المواقف الساخرة.

- نيللي وشريهان

تدور الاحداث بشكل كوميدي ساخر، حول ابنه رجل الاعمال نيللي، التي تجسد دورها دنيا سمير غانم، عندما ينقلب الحال وتضطر للعيش في حارة برفقة ابن عمها شريهان، التي تجسدها إيمي سمير غانم، ويسعى كل منهما لفك لغز ميكي للحصول على الكنز الضائع الذي تركه لهما جدهم.

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- بدل الحدوتة ثلاثة

مسلسل متصل بشكل منفصل، كل 10 أيام حدوتة جديدة بأحداث وشخصيات جديدة، أبرزها لهفة الحلواني الفاشونيستا، وبيلا، ولولي، والمسلسل من الطراز الكوميدي الفانتازي.

- بكيزة وزغلول

من المسلسلات التي تحمل الطابع الكوميدي، وتعتمد على كوميديا الموقف، المسلسل من بطولة سهير البابلي التي تجسد دور بكيزة هانم، التي ينقلب بها الحال لتعيش في بيت واحد مع زغلول الذي تجسد دورها إسعاد يونس، وتتوالي المشاهد المضحكة حول الطبقتين الأرستقراطية وطبقة المكافحين الفقراء.

- ربع رومي

لاقى المسلسل نجاحا وتميزا عند عرضه في رمضان على شاشات التليفزيون، وتدور أحداثه حول اللعنة التي اصابت الوالد بيومي فؤاد عند اقتحامه مقبرة أثرية، ويقوم أبناءه كل من مصطفى خاطر ومحمد سلام، بعدة مواقف لصرف هذه اللعنة عن والدهما في مجموعة من موقف الكوميديا الفانتزيا.

- أرض النفاق

المسلسل من بطولة الفنان محمد هنيدي، وعبارة عن حلقات منفصلة، وتدور أحداثه حول شاب يقع فأر تجارب لعالم ويختبر عليه حبوب تحمل الصفات الإنسانية منها الصدق والنفاق والشجاعة.

- فكرة بمليون جنيه

مسلسل تدور أحداثه حول شاب من الطبقة المتوسطة، ويسعى للكسب المادي لتحقيق طموحاته وأحلامه، ويقع في مجموعة من الأحداث المتتالية بشكل كوميدي يتم استعراضه خلال الأحداث.

- في اللا لاند

فكرة التكييف والتعايش في جزيرة مهجورة، المسلسل من بطولة دنيا سمير غانم وسمير غانم ومحمد سلام، وتدور أحداثه عن سقوط طائرة في جزيرة مهجورة، والتفكير في كيفية العودة والتأقلم على الحياة البدائية، كل ذلك في إطار كوميدي ساخر.