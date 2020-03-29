بصحبة 20 فتاة.. ملك تايلاند يعزل نفسه مع النساء خوفا من كورونا

داخل أروقة فندق فاهر ضخم بألمانيا، يمكث ملك تايلاند مها فاجيرالونكورن، المعروف باسم راما إكس، في عزل ذاتي بصحبة 20 فتاة، خشية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الأنباء التي أفادت بها الصحيفة البريطانية، أن الملك صاحب الـ67 عاما، والمعروف بحبه للنساء، حجز الفندق بالكامل، بإذن من مجلس المنطقة المحلية بجنوب ألمانيا.

Advertisements

وأشارت الأنباء إلى احتمالية حجز الملك جميع فنادق "Grand Hotel Sonnenbichl" في للعزل الذاتي أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأشارت "ديلي ميلي" إلى عدم التأكد من تواجد زوجته الرابعة لراما إكس في الفندق معه أم لا، في ظل الاعتقاد بترحيل 119 عضوا من الوفد الملكي إلى تايلاند وسط مخاوف من تعاملهم مع الفيروس.

يشار إلى أن التقارير الرسمية الماليزية، أكدت إصابة أكثر من 2000 حالة بفيروس كورونا، وجرى الإبلاغ عن 235 يوم الخميس الماضي، مما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في جنوب شرق آسيا، في ظل وفاة 21 شخصا من المرض.