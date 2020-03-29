بعد إغلاق صالونات التجميل.. نصائح لصبغ الشعر في المنزل

الكثير من السيدات قد تحتاج لتغيير لون شعرها أو صبغ الخصيلات البيضاء لإخفائها، إلا أن الحجر المنزلي وإغلاق صالونات التجميل قد يعيق ذلك.

وتقدم "هُن" نصائح للتلوين الناجح للشعر في المنزل.

1- عند اختيار الصبغة

تأكدي من أنّ اللون الحالي مناسبا، فمن المهم اختيار "اللون المطلوب" المناسب، والذي سيختلط جيدًا مع اللون الموجود على رأسك.

ولكن قد يكون من الأهم أخذ الوقت والنظر في درجات الألوان على العبوة قبل الشراء لأنه إذا اخترت صبغة لا تتناسب تمامًا مع لونك الحالي، فإن النتيجة يمكن أن تكون مختلفة.

2- اشتري علبتين

إذا كان لديك شعر طويل، فأسوأ ما يمكن أن يحدث هو نفاد الصبغة في منتصف عملية الصبغ عندما تشكّين بعدم توافر كمية الصبغة أو مع شعر يصل إلى كتفيك، فمن الأفضل أن يكون لديك بعض الاحتياطي.

3- لا تنسي فرشاة الصبغة

إنها الأداة المثالية لتطبيق الألوان، لذلك استفيدي من شرائها أثناء وجودك في الصيدلية (أو أطلبيها عبر الإنترنت)، وتحققي جيداً من علبة الصبغة لأن بعض الماركات تحتوي بالفعل على فرشاة.

4- انتظري يومين بعد آخر غسيل بالشامبو

قبل تلوين شعرك، لأنّ الزيوت الطبيعية في فروة الرأس تحمي رأسك من التهيّج، وتعمل كحاجز.

5- قومي بتجميع المواد الخاصة بك قبل البدء

قومي بإعداد كل شيء، بما في ذلك المناشف والورق الممتص أو قطعة قماش قديمة لتنظيف الفوضى أثناء التنقل، أحضري أيضا مشطاً إذا كنت ترغبين في تمديد الصبغة من الجذور إلى الأطراف، حتى إن بعض المصادر ينصح بتغطية الطاولة بالكامل بأكياس القمامة، فقد يكون الأمر مبالغاً به بعض الشيء، ولكن يجب أن نوضح لك مدى التلطيخ الذي سوف يحصل.

وأفضل فكرة هي صبغ شعرك في الحمام وأنت عارية، بادئ ذي بدء لأنك لا تريدين تلطيخ ملابسك، ولكن أيضًا لأنه سيكون من الصعب خلع ملابسك عندما يحين الوقت لتشطيف الشعر وغسله. بخلاف ذلك، يمكنك ارتداء روب دو شامبر قديم لا تمانعين في تلطيخه.

6- قومي بإجراء اختبار على خصلة واحدة أوّلا

ما هي خصلة الاختبار؟ للبدء، ضعي الصبغة فقط على خصلة صغيرة والتي ستمتزج جيدًا مع شعرك، وليس بشكل بارز جدًا (بالقرب من العنق، على سبيل المثال)، لماذا من المهم القيام بذلك؟ لتحديد المدة التي تحتاجينها لترك الصبغة تعمل على بقية شعرك.

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اعتمادًا على سماكة شعرك وملمسه، قد يختلف وقت الاستراحة أي النقع، ويزال اللون عن الشعر الرقيق بشكل أسرع، لذلك يمكن أن يستغرق ما يصل إلى 10 دقائق أقل مما هو مذكور، عادة ما يتبع الشعر الأكثر سماكة وخشونة الوقت الموصى به.

نذكرك بتطبيق الصبغة أيضًا على فروة رأسك أثناء الاختبار أي عمق جذور الرأس، وإذا أحدث الجلد رد فعل كبيراً، فربما تكون فكرة جيدة أن تتخلّي عن المشروع بكامله.

7- تجنبي خلط الألوان

غالبًا ما يقوم المحترفون بذلك، ولكن لا تفعلي ذلك في المنزل يتطلب الأمر الكثير من التدريب والخبرة وفهم الكيمياء للقيام بذلك بشكل صحيح، خلاف ذلك يمكن أن يكون لديك مفاجآت سيئة للغاية.

8- ضعي القفازات

عادة ما تقدم ضمن علبة الصبغة وهي ضرورية بنسبة 100% ليس فقط لتطبيق الصبغة، ولكن لشطف الصباغ بعد ذلك، فلا ترميها بسرعة كبيرة بعد التطبيق، اشطفيها واحتفظي بها للاستحمام بعد ذلك.

9- استخدمي بونية الاستحمام

لمنع تساقط الصبغة خلال نقع الصبغة على رأسك، حيث سيمنع هذا الأمر الصبغة من التنقيط ويسمح لك بالتجول دون خوف أثناء انتظار الشطف.

10- قسّمي شعرك إلى أقسام

يقوم المحترفون دائمًا بفصل الشعر إلى 4 أقسام على الأقل وتلوينه واحدًا تلو الآخر، نبدأ بالأقسام الأمامية لأنها الأكثر بروزًا، أي الأجزاء التي تريدين نقعها بالصبغة لأطول فترة ممكنة.

11- استخدمي وعاء

لن يعطي استخدام زجاجة الصبغة مباشرة على الشعر نتائج جميلة ومتساوية، افعلي مثل المحترفين وانقلي الصبغة إلى وعاء ثم استخدمي الفرشاة.

12- نصائح لتصحيح الأخطاء

هل شعرك داكن جدًا بعد الصبغة؟، اغسليه فورًا ويوميًا لبضعة أيام باستخدام شامبو مخصص لتفتيح الشعر إذا أمكن، كما يمكنك أيضًا خلط 1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا في الشامبو الخاص بك فهذا منظف معتدل، لذلك يمكن أن يساعد اللون على الذهاب قليلاً.

هل شعرك شاحب جدًا؟، يمكنك محاولة صبغه مرة أخرى، باستخدام اللون التالي من مروحة ألوان الشركة المصنعة (اللون الذي يكون أغمق قليلاً).

هل شعرك نحاسي أو برتقال؟، من الأفضل استخدام شامبو أزرق أو أرجواني لمواجهة هذا التأثير الجانبي.