5 أبراج فلكية هي الأقدر على استغلال فترة العزل المنزلي بنجاح

دعت الحكومة المصرية الشعب للعزل المنزلى، للحد من التجمعات فى الشوارع والميادين مع فرض حظر التجول لعدة ساعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وبناء على ذلك أصدرت معظم المؤسسات والشركات المختلفة قرارا للعمل من المنزل، لذلك شعر البعض بالملل نتيجة امتلاء يومه بساعات فراغ طويلة، لكن بعض الأشخاص استطاعوا استغلال هذا الوقت فى عمل أشياء لها فائدة، وهؤلاء قد ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "elitedaily" الإخبارى.

برج الحمل..هيلعب رياضة أو يعمل شغل البيت

يقضى برج الحمل أوقات فراغه فى القيام بأشياء مفيدة مثل ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى لحرق الدهون والحصول على لياقة بدنية، أو القيام بالأعمال المنزلية المختلفة، أو أى أنشطة أخرى داخل المنزل، تحتاج للتحرك، لأنه يستطيع أن يظل ساكناً لفترة طويلة من الوقت.

برج الجوزاء..هيصلح أى حاجة أو يحل مشاكل

يفضل برج الجوزاء أن يتحرك بشكل دائم، لذلك إذا جلس فى المنزل فأنه قد يمارس التمارين الرياضية أو يبحث عن أى عطل يحتاج لإصلاحه، أو يتحدث مع بعض الأصدقاء لديه مشكلة ليفكر معه فى حلها.

برج العذراء.. يرتب البيت من جديد

لا يفضل برج العذراء الجلوس لفترة طويلة دون القيام بأى شىء، لذلك خلال فترة العزل المنزلى، قد يحاول إعادة ترتيب المنزل أو ملابسه لأنه يحب أن يرى أشياء غير مرتبة .

برج القوس..هيدور على أماكن جديد من خلال النت

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يفضل برج القوس قضاء وقته فى السفر والتجول بالأماكن الجديدة، لذلك يستغل وقت العزل المنزلى فى التعرف على ثقافات بعض البلدان ومشاهدة المعالم الأثرية.

برج الجدي..هيخطط لمشاريع جديدة

يعرف عن برج الجدى بأنه من الأبراج العملية، لذلك يهتم خلال فترة العزل المنزلى، بالتخطيط لمشاريعه الجديدة، التى يريد تحقيقها فى المستقبل، بالإضافة إلى متابعة أعماله الحالية .

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