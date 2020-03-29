حول العالم.. جمعنا لكم أشهر الأماكن السياحية لزيارتها وأنت في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
أوقفت أغلب دول العالم رحلات الطيران والسياحة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 642 ألف شخص، بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف حالة وفاة.
أصبح الملايين من الناس حاليًا غير قادرين على مغادرة منازلهم، أو السفر لأي مكان في العالم.
ولذلك قدم عدد من الفنادق والمتاحف والمسارح والمعالم السياحية الشهيرة تجربة التجول الافتراضية عبر الإنترنت، نستعرضها لكم بحسب ما أوضح موقع "insider".
- بروتوريكو
تقدم Discover Puerto Rico: اللينك
سلسلة فيديو، إذ يمكنك زيارة الأماكن الأكثر شهرة في المنطقة، ستستكشف العاصمة سان خوان، وتتعلم رقصة الصلصا.
- أضواء القطب الشمالي
يعشق الآلاف من محبي السفر والفلك، رؤية ظاهرة الشفق القطبي الملون في منطقة تشرشل، مانيتوبا، كندا، ويمكنك الآن رؤيتها من خلال الجولة الافتراضية، بالضغط هنــــــــــــــــــــــــــا. اللينك
ويمكنك الاستمتاع بالألوان التي تنشأ مع تفاعل المجال المغناطيسي للأرض مع الجسيمات المشحونة.
- الشواطئ الرملية في بوكيت، تايلاند
يوفر منتجع Amari Phuket جولة افتراضية مع صور لشواطئه للاستمتاع كأنك تجلس أمام البحر.
- حديقة سان دييغو
يمكنك رؤية البطاريق والفيلة والزرافات في حديثة سان دييجو
- غابات الأمازون
سافر إلى المساحات الخضراء في غابات الأمازون باستخدام الواقع الافتراضي.
حيث تقدم Conservation International عرضًا بزاوية 360 درجة لأكبر الغابات الاستوائية الممطرة في العالم.
- جولة افتراضية للسفن
توفر خطوط الرحلات البحرية مثل Viking Ocean Cruises و Carnival Cruise Line جولات افتراضية للسفن.
اللينكات:
- الحيتان
يمكنك الذهاب لمشاهدة الحيتان على ساحل ولاية أوريغون.
- غراند كانيون
يمكنك التجول فعليًا في واحدة من أشهر الحدائق الوطنية في الولايات المتحدة باستخدام باستخدام برنامج Google Earth .
- متحف اللوفر
لديك فرصة لزيارة واستكشاف متحف اللوفر من خلال الإنترنت
- حديقة كارلسباد كافيرنز الوطنية
يمكنك استكشاف الحديقة الواقعة في نيو مكسيكو
- مسرح جلوب
إذا كنت تحب شكسبير، شاهد مسرحية من مسرح جلوب الشهير في لندن، حيث يقدم المسرح الإنجليزي تسجيلات لمسرحيات شكسبير مقابل رسوم رمزية.
- تاج محل
يمكنك السفر فعليًا إلى تاج محل في نيودلهي، الهند، باستخدام Google Earth.
- معرض الصور الوطنية في واشنطن
يمكنك زيارة معرض الصور الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية،من خلال جولة افتراضية
اللينك
- متحف الفاتيكان
يمكنك التعرف على الفن والآثار القديمة في متحف الفاتيكان، والتجول في كنيسة سيستين الشهيرة.
- الفضاء
يمكنك استكشاف الفضاء الخارجي مع وكالة ناسا، حيث يقدم تطبيق Space Center Houston التابع لوكالة ناسا تجارب الواقع الافتراضي وجولة في منشأتها التعليمية.
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