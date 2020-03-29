احذر تجاهلها.. طرق تطهير البيض والخضروات والفواكه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي:

عمليات شراء الأطعمة وتحديدًا الخضروات الفواكه تشكل هاجسًا لدى البعض، في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، خصوصًا أنه يستقر على الأسطح من 4 ساعات إلى 72 ساعة حسب نوع السطح، ما يثير قلقل لدى الكثيرين، إلا أن اتباع خطوات بسيطة ستكون كافية لحمايتهم.

قدّمت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، على الجروب التوعوي "جت في اللقمة"، طرق تطهير مشتريات المنزل من الأطعمة للوقاية من كورونا.

- تجنب لمس الفم أو الأنف أو العينين، أثناء التسوق أو الشراء أو التعامل مع المشتريات أو أثناء حفظها.

- الحفاظ على مسافة كافية بينك وبين المشترين الآخرين، لا تقل عن 1,5 متر.

- يجب قبل أي تعامل مع أي مشتريات، غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- التخلص من كل الأكياس التي تم الشراء فيها لمنع العدوى، إذا كانت ملوثة بالفيروس.

- المعلبات والبرطمانات يمكن نقعها في ماء وصابون ثم غسلها جيدا، أو رشها بالكحول.

- علب الجبن، وعلب وأكياس اللبن يجب غسلها بماء وصابون ثم تجفيفها بفوطة نظيفة معدة لذلك.

- تحضير علب نظيفة وإفراغ الأجبان والزيتون وسائر أنواع البقالة فيها إذا لم تكن معلبة، ولا يجب وضعها في الثلاجة بالعبوات التي تم شراءها من السوبر ماركت.

● للخضراوات والفواكه:

- غسلها تحت تيار ماء قوي أو وقعها في محلول ماء وصابون مخفف، ولا يُفضل غسل أي منها بالصابون، لذلك فمن الأفضل نقعها لمدة خمس دقائق في لتر ماء ونصف كوب خل وليمون ويمكن إضافة الملح أيضا.

- يمكن أيضا استخدام خليط ماء الأكسجين والماء بتخفيف 0.5%، إذ إنه من المواد الأكثر فعالية لقتل الميكروبات، يوجد محاليل جاهزة لماء الأكسجين تستخدم للتطهير كمحلول Miller.

- يجب فرك الخضراوات والفواكه باستخدام فرشة نظيفة مخصصة لذلك.

- للخضراوات التي لا يتم غسلها كالبصل والثوم: يتم إفراغها من أكياسها والتخلص من تلك الأكياس، ثم وضعها في البلكونة خارج المنزل وتعريضها للشمس وعدم استخدامها قبل مرور من 24 - 48 ساعة.

- البيض لا يتم غسله بل مسحه بفوطة نظيفة مبللة بالماء والخل

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- غسل الدواجن كالعادة بالماء والخل، وحفظ اللحوم دون غسل بعد التخلص من الأكياس التي تم تعبئتها فيها.

- تجنب تناول لحوم غير مطهية جيدًا، أو ألبان لم يتم غليها، أو أجبان مصنعة من ألبان لم يتم غليها، كالجبن القريش من الباعة الجائلين.

- يفضل الإقلال من شراء الوجبات الجاهزة وتجهيز الأكل في المنزل.

- عند الاضطرار إلى شراء وجبات جاهزة يتم التخلص من أكياسها وعبواتها وإعادة تسخينها وتعريضها للحرارة مرة أخرى.

- بعد أن نفرغ يجب تطهير الأسطح التي تعاملنا معها، وذلك عن طريق رشها بكمية مناسبة من الكحول أو ماء الأكسجين بتخفيف 3%، وتركها لمدة خمس إلى عشر دقائق لقتل جميع الميكروبات.

- يجب غسل اليدين جيدا جدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

نصائح أثناء إعداد الطعام

يجب على الجميع ممارسة النظافة الجيدة عند إعداد الطعام والتعامل معه، وأصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات احترازية، أثناء إعداد الطعام، وتشمل:

- غسل اليدين قبل إعداد الطعام، وبين التعامل مع الأطعمة النيئة والمطبوخة.

- الطهي بشكل كامل، والتعامل السليم مع منتجات اللحوم.

- تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

- تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والعطس.

- كإجراء وقائي إضافي، إذا كنت تشك في أعراض أمراض الجهاز التنفسي، فعليك تجنب تحضير الطعام لأشخاص آخرين وطلب الرعاية الطبية.

هل استخدام غسالة الصحون يقضي على الفيروس؟

كما هو الحال مع الصابون، من المحتمل أن يعطل منظف سائل الغسيل وغسالة الصحون الفيروس، وعلى وجه الخصوص، يعد غسل الأطباق وتجفيفها في غسالة الأطباق عند 60 درجة مئوية أو أعلى فعالًا في القضاء على أي مخاطر.