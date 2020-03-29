8 استخدامات خاطئة للكلور.. إحداها تصيب بأعراض تشبه كورونا وأحيانا الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

المطهرات من الأمور المهمّة للغاية لحمايتنا من الميكروبات والفيروسات، وزادت أهمية في ظل تفشي وباء كورونا "كوفيد 19"، غير إن الاستخدام الخاطئ لها قد ينتج عنها مشاكل صحيّة، أو في أقل تقدير لا تقينا من "العدو الخفي" (كورونا).

لذا نقدم لكم 8 استخدامات خاطئة لمطهر الكلور يجب تجبنها والحذر منها حافظًا على صحتنا، وفق ما نقل موقع "homebeautiful".

- تطهير وتعقيم الأسطح الخشبية:

يجب عدم وضع الكلور على الأرضيات الخشبية، حتى إذا قمنا بتخفيفه، لأنه يؤدي إلى تلف الأرضيات الخشبية وضياع لونها، لذا يمكن استخدام الماء والصابون.

أما بالنسبة لألواح تقطيع الطعام الخشبية، يجب تجنب وضع الكلور عليها حتى لا يتفاعل مع الطعام ويسبب العديد من المشاكل الصحيّة.

- في تطهير اليدين والوجه:

لا يجب استخدام الكلور في تطهير اليدين والوجه لما يسببه من مشكلات صحية، منها التهاب الجلد والحساسية وتهيج الجلد والإكزيما.

لذا يُنصح باستخدام الكحول بتركيز 70% من نوع إيثيلي، وقصر استخدام الكلور على الأرضيات ونعال الأحذية.

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- لتنظيف الطعام:

مادة الكلور قوية جدا لذا لا يمكن استخدامها في تطهير الأطعمة حتى لا تسبب التسمم الغذائي، ومن الأفضل غسل المنتجات عن طريق وضعها تحت الماء الجاري وتنظيفها.

- إضافة الخل إلى الكلور:

خلط الكلور مع الخل من الأضرار الجسيمة التي ينتج عنها مواد سامة، بسبب تفاعل مادة الكلورين مع حمض الخليك، ما يؤدي إلى حدوث تفاعل كيميائي يسبب ضيف تنفس وحساسية صدر وسعال، وهي تُشبه أعراض فيروس كورونا، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لذا من الأفضل تخفيف الكلور بالماء.

- وضع الكلور في بخاخ ورشه في الغرفة:

رش الكلور في الغرفة يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية، ما يسبب الاختناق عند الاستنشاق، لذا من الضروري رشه على الأسطح فقط ومسحه باستخدام قطعة قماش لتطهيرها وتعقيمها.

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- وضع الكلور في إناء مفتوح:

الكلور مادة تتطاير، لذلك يجب عدم وضعه في إناء مفتوح ومعرض للجو حتى لا يتطاير، ومن الأفضل وضعه في بخاخ محكم الغلق.

- ترك زجاجة الكلور في متناول الأطفال:

يجب حفظ زجاجة الكلور في الأماكن المخصصة لها، بعيدا عن متناول أيدي الأطفال، حتى لا تسبب الكثير من الأضرار، وأخطرها التسمم الكيميائي.

- استخدام الكلور دون قفازات:

استخدام الكلور دون قفازات يؤدي إلى تهيج الجلد، لذا من الضروري ارتداء القفازات عند تنظيف الأسطح باستخدام الكلور.

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