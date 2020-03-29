تنظيف فرش المكياج بأفضل المنتجات تجنباً لالتقاط العدوى بالكورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 مارس 2020 04:43 مساءً - إن تنظيف فرش وأدوات المكياج بشكل مستمر هو أفضل طريقة لتجنب التقاط العدوى بـ فيروس كورونا من جهة والحصول على مكياج مثالي من جهة أخرى. ونظراً الى الحجر المنزلي الذي يفرضه هذا الوباء العالمي، لا بد أن لديك متسعاً من الوقت للاهتمام بنظافة فرش المكياج خاصتك. لذلك، تابعينا في هذا المقال لتتعرفي الى أفضل المنتجات التي تعمل على تنظيف فرش المكياج بشكل فعال جداً.



liquid blendercleanser

liquid blendercleanser



إذا كنت ترغبين في تنظيف فرش المكياج خاصتك بشكل يومي، وهذه الخطوة ضرورية جداً خلال الوقت الراهن في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا، ننصحك بتجربة liquid blendercleanser، فهو مطهر سائل لطيف وفعال بما يكفي لتطهير وتعقيم أدوات وفرش المكياج يومياً.

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Brush Cleanser

Brush Cleanser



تحتاج الفرش القديمة والجافة الى التنظيف والترطيب، لذلك فإن Brush Cleanser من ماك Mac هو خيار رائع، إذ إنه يتميز بتركيبته التي تعمل على تنظيف وترطيب ألياف فرش المكياج بشكل فعال جداً، مما يجنبك التقاط العدوى بأي بكتيريا أو فيروس، وخصوصاً فيروس كورونا.



Solid Brush & Sponge Cleanser

Solid Brush & Sponge Cleanser



قولي وداعاً للزجاجات المتسربة في حقيبة مكياجك مع منظف فرش المكياج من e.l.f، حيث يأتي في تركيبة صلبة وفي علبة محمولة، مما يجعله مثالياً للمرأة كثيرة الأسفار، خصوصاً في الوقت الراهن، حيث يعمل على تعقيم فرش المكياج خاصتك بشكل فعال جداً.

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Dry brush cleaning sponge

Dry brush cleaning sponge



إذا كنت تمتلكين مجموعة واسعة من الفرش المخصصة لتطبيق ظلال العيون، فإن هذا المستحضر الذي يأتي على شكل اسفنجة جافة مثالي لتطهير وتنظيف فرش ظلال العيون التي تطبقين فيها ألواناً مختلفة، مما يجعلها بحاجة الى التنظيف بشكل دوري.



Makeup Brush Cleaner cinema secrets

Makeup Brush Cleaner cinema secrets



إذا كنت ترغبين في تنظيف فرش المكياج خاصتك بشكل سريع وفعال، فلا تترددي في تجربة هذا المنظف، الذي يعمل على تنظيف شعيرات فرش المكياج بشكل فعال وسريع، فهو يأتي على شكل سبراي يتم رشه على فرش المكياج، فتصبح نظيفة ومعقة على الفور.

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