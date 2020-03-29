مكياج سهرة ناعم على طريقة النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 مارس 2020 04:43 مساءً - تميل بعض النساء خاصة صاحبات الطبع الهادئ والراقي إلى اعتماد المكياج الناعم في كلّ إطلالاتهنّ حتى الليلية منها، إذ ترغب المرأة بتطبيق مكياج سهرة ناعم يبرز أنوثتها وثقتها العالية بجمالها.

إليكِ فيما يلي مكياج سهرة ناعم على طريقة النجمات، تمرّني على تطبيقه خلال الحجر المنزلي.

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مكياج جيجي حديد

مكياج سهرة ناعم



يعد المكياج الناعم بترجات اللون الفضي خياراً رائعاً للسهرات، فهو مكياج جذاب وغير معقد وبإمكانك تطبيقه بكل سهولة، وقد استوحيناه من عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد. وهو يرتكز على تطبيق ظلال العيون بتدرجات الفضي ابتداءً من مدمع العين، وعلى طول الجفن العلوي وصولاً الى تحت الحاجبين، واحرصي على إضافة لمسة لامعة على مدمع العين وخط الرمش العلوي. بعدها، ضعي طبقات عدة من الماسكرا، أو استخدمي الرموش الاصطناعية.



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مكياج داكوتا جونسون

مكياج سهرة ناعم

المكياج العنّابي الموحّد سيبقى موضة رائجة خلال هذا الشتاء، لذلك ننصحك باعتماده بألوان جذابة، وخصوصاً باللون العنابي وذلك على طريقة النجمة داكوتا جونسون، بحيث تظللين العين بالظلال العنابية، وتستخدمين الروج العنابي المات، مع لمسة خفيفة جداً من البلاش الوردي على أعلى الوجنتين.

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مكياج كيت وينسلت

مكياج سهرة ناعم



تختار كيت وينسلت كريم أساس بتركيبة تمنح بشرتها تغطية كاملة ولوناً متجانساً والبلاش بدرجة وردية، في المقابل فهي تتخلّى عن ظلال العيون وتكتفي بتطبيق خط من الكحل أو الأيلاينر الأسود الذي يبرز جمال عينيها بطريقة بسيطة وجذابة.

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