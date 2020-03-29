7 خطوات لتطبيق مكياج ناعم في الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 مارس 2020 04:43 مساءً - في ظل الحجر المنزلي المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا، بإمكانك اعتماد مكياج ناعم جداً يبرز ملامح وجهك ويمنحك إطلالة مشرقة تبث فيك شعوراً بالسعادة والحيوية، ربما تفتقدين إليه خلال هذه الفترة. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى سبع خطوات لتطبيق مكياج ناعم في الحجر المنزلي في زمن الكورونا.



1- إعداد البشرة

إعداد البشرة



في البداية، عليك أن تحرصي على الاهتمام ببشرتك بشكل جيد والنوم لساعات كافية وتناول طعام صحي، فذلك كفيل للحصول على أفضل مكياج ناعم ومشرق ومظهر بشرة صحي وندي. ولا تنسي أن تقومي بتقشير بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع، وذلك لتحسين ملمس ومظهر البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت.

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2- الفاونديشن

الفاونديشن



قومي أولاً بتطبيق الفاونديشن أو كريم الأساس، واحرصي على أن يكون ذا تغطية متوسطة، بحيث تكفي كمية قليلة منه لإخفاء الشوائب والحصول على مظهر طبيعي مشرق. بعدها، ضعي الكونسيلر على أي بقع داكنة تحتاج الى تغطية إضافية.



3- ظلال العيون

ظلال العيون



إن استخدام ظلال عيون ناعمة بلون قريب الى لون بشرتك، هو أفضل طريقة للحصول على مكياج طبيعي ناعم في ظل الحجر المنزلي. لذلك، احرصي على استعمال ظلال العيون باللون العاجي أو الوردي أو البرونز أو الكراميل، وذلك اعتماداً على درجة لون بشرتك، فهذه الألوان رائعة لأنها ستضيء عينيك وتحافظ على مظهر طبيعي متوازن. طبقي ظلال العيون فوق الجفن العلوي وعلى خط منبت الرمش السفلي.

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4- تحديد الحواجب

تحديد الحواجب



لكي تحصلي على رسمة حواجب طبيعية جداً وأنيقة، اختاري جل حواجب بلون حاجبيك نفسه، علماً أن جل الحواجب الشفاف هو أيضاً خيار مضمون. في البداية، مشطي حاجبيك، من ثم طبقي جل الحواجب.

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5- البلاش

البلاش



البلاش هو أفضل وسيلة للحصول على وجه مشرق ومتوهج، إذ يمنح البشرة الباهتة والمتعبة تورداً طبيعياً جذاباً. طبقي البلاش على تفاحة الخدين فقط، باستخدام فرشاة أحمر الخدود، واعتمديه باللون الوردي الهادئ.

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6- الهايلايتر والبرونزر

الهايلايتر والبرونزر



إن استخدام القليل من الهايلايتر والبرونزر سيحدد بنية وجهك، ويمنحك مظهراً متوهجاً. باستخدام فرشاة كبيرة، طبقي البرونزر على الأنف وعظام الوجنتين والجبهة والذقن. أما الهايلايتر، فطبقيه على عظمتي الخدين.



7- أحمر الشفاه

أحمر الشفاه



لاكتمال الطلة في الحجر المنزلي، استخدمي أحمر الشفاه الطبيعي اللامع، أواعتمديه بألوان هادئة مثل البيج، الوردي، النيود... من دون أن تنسي وضع طبقات من الماسكرا المكثفة للرموش.

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