خلطة الزيوت الفلبينيه للشعر.. أقوى علاج خلال الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 مارس 2020 04:43 مساءً - تشتهر النساء الفليبينيات بالشعر الحريري الناعم حتى أصبح يُضرب بهنّ المثل عند الحديث عن الشعر الجميل، ولعلّ السبب هو خلطة الزيوت الفلبينيه للشعر.

إليكٍ فيما يلي طريقة عمل خلطة الزيوت الفلبينيه للشعر التي تدخل في نظام العناية بالشعر لتحل جميع مشاكله خلال فترة الحجر المنزلي، بالإضافة إلى أهم الفوائد المكتسبة من استخدام هذه الخلطة.

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خلطة الزيوت الفلبينيه للشعر

خلطة الزيوت الفلبينيه للشعر



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الآس.

ملعقتان كبيرتان من زيت الصبار.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع النقي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجير.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر العلاجي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الجليسرين.

خمس كبسولات من فيتامين E.



الطريقة:

ضعي جميع المكونات في وعاء عميق، واخلطيها جيداً حتى تتجانس.

ضعي قليل من الماء على الشعر، ثم ضعي الخليط بحيث يغطي الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع فرك فروة الرأس.

ضعي كيس بلاستيكي ثمّ لفّيه بمنشفة مبللة بماء ساخن.

اتركي الخليط على الشعر لمدة لا تقلّ عن ساعتين، ثم اغسليه بالماء والشامبو.



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فوائد خلطة الزيوت الفلبينيه للشعر

خلطة الزيوت الفلبينيه للشعر



تمنح هذه خلطة اللمعان والكثافة للشعر، كما تزيد نعومته وتحميه من الأضرار البيئية والمواد الكيميائية.

تعالج فروة الرأس من القشرة والجفاف، كما تخلص الشعر من السموم والأوساخ التي تسد مساماته.

تعالج خلطة الزيوت الفلبينيه مشكلة الشعر الهش والرقيق، كما تمنع ظهور الشيب المبكر.

تخلص الشعر من التجعد والتكسر، كما تصلحه من التلف كما أنّها تحفز نمو الشعر.

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