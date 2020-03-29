كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 مارس 2020 04:43 مساءً - لطالما نرى مناكير أبيض مطفي على أظافر عارضات أسابيع الموضة الأربعة في نيويورك، وميلانو، ولندن، وباريس. كما نراه في مجلات الموضة، وعلى موقع إنستقرام. فاشينيستات ومدونات موضة، وعارضات... أغلبهن يفضلن هذا اللون لسهولة تنسيقه مع الإطلالات. بالإضافة إلى تصاميم أظافر غير لامعة باللون الأبيض، يمكنكِ أيضًا استخدام ألوان أخرى مثل تصاميم أظافر سوداء غير لامعة، أو تصاميم أظافر بيضاء غير لامعة، أو تصاميم أظافر رمادية غير لامعة، أو تصاميم أظافر سوداء وذهبية غير لامعة، أو تصاميم أظافر أرجوانية غير لامعة. في ما يلي بعض التصاميم والنصائح عن مناكير أبيض مطفي:

تصاميم مناكير أبيض مطفي

مناكير أبيض مع تصاميم

مناكير أبيض مطفي إذاً يعني مناكيرغير لامع. قد تبدو النتيجة للبعض نفس الشيء، مناكير أبيض فقط. لكن الحقيقة تختلف. كل خبيرة أظافر أو مكياج تعلم أنّ طلاء الأظافر الأبيض يشمل الكثير من التنوع عندما يتعلق الأمر باختيار الظل (مثل قشر البيض أو العاجن او المعدني مثلاً). تصميمات عديدة تترك أظافرك مع أشكال مختلفة كليّاَ. المناكير الأبيض المطفي هو ترند قديم جديد. جميل إعتماده عند الذهاب للعمل مثلاً، فهو يعكس منظراً لائقاُ، رسمياً ومرتباً.

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نصائح عن مناكير أبيض مطفي

مناكير أبيض وأسود مطفي