- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 مارس 2020 04:43 مساءً - لطالما نرى مناكير أبيض مطفي على أظافر عارضات أسابيع الموضة الأربعة في نيويورك، وميلانو، ولندن، وباريس. كما نراه في مجلات الموضة، وعلى موقع إنستقرام. فاشينيستات ومدونات موضة، وعارضات... أغلبهن يفضلن هذا اللون لسهولة تنسيقه مع الإطلالات. بالإضافة إلى تصاميم أظافر غير لامعة باللون الأبيض، يمكنكِ أيضًا استخدام ألوان أخرى مثل تصاميم أظافر سوداء غير لامعة، أو تصاميم أظافر بيضاء غير لامعة، أو تصاميم أظافر رمادية غير لامعة، أو تصاميم أظافر سوداء وذهبية غير لامعة، أو تصاميم أظافر أرجوانية غير لامعة. في ما يلي بعض التصاميم والنصائح عن مناكير أبيض مطفي:
تصاميم مناكير أبيض مطفي
مناكير أبيض مطفي إذاً يعني مناكيرغير لامع. قد تبدو النتيجة للبعض نفس الشيء، مناكير أبيض فقط. لكن الحقيقة تختلف. كل خبيرة أظافر أو مكياج تعلم أنّ طلاء الأظافر الأبيض يشمل الكثير من التنوع عندما يتعلق الأمر باختيار الظل (مثل قشر البيض أو العاجن او المعدني مثلاً). تصميمات عديدة تترك أظافرك مع أشكال مختلفة كليّاَ. المناكير الأبيض المطفي هو ترند قديم جديد. جميل إعتماده عند الذهاب للعمل مثلاً، فهو يعكس منظراً لائقاُ، رسمياً ومرتباً.
تابعي المزيد:موديلات أظافر ترند شتاء 2020
نصائح عن مناكير أبيض مطفي
- أكثر الأشياء التي تزعجنا في طلاء الأظافر هو الوقت الذي تستغرقه حتى تجف. لذا ننصحك بشكل خاص بـ Insta-Dri من سالي هانسن - كل ما تحتاجينه هو coat واحد ويجف في 60 ثانية. White On Time يترك أظافرك بلون أبيض كريمي.
- فكري في ظل الظفر على أنه Word-doc _أبيض اللون نقي ومسطح ومعتّم، مما يجعله اللون الأساسي المثالي لتزيين أو تصميم الأظافر.
- المناكير المطفي هو مناكير غير لامع مثل طلاء عادي، ولكن له لمسة نهائية باهتة عمدًا. يمكن وضعها كطبقة أساسية عادية في موديلات عدة بألوان مختلفة. يمكن الحصول على طلاء أظافر غير لامع عبر توب كوب. يعتبر الطلاء غير اللامع مفيدًا للغاية فوق أي لون أساسي جاف، مما يمنحه مظهرًا مختلفًا. أصبح المناكيرغير اللامع شائعًا جدًا على مر السنين، خاصة أنه يمكن استخدامه في تطبيقات فن الأظافر، حيث يمكن إنشاء تصميمات على الظفر باستخدام مناكير لامع وناشف.
- عند الاهتمام بأظافرك للحصول على مظهر مثير للاهتمام وأنيق، ضعي في اعتبارك تصميمات الأظافر البيضاء المات أو مناكير أبيض مطفي. فالألوان الزاهية والواضحة والمحايدة تظهر أظافرك بشكل أرتب وأجمل. الأظافر البيضاء تحظى بشعبية متزايدة وتبدو رائعة مع أي لون بشرة وأيّة إطلالة ملابس. يمكنكِ ارتداء ما تريدين وأنتِ تضعين لون أظافر بيضاء بالطريقة التي تريدينها. سواءً كانت أظافرك طويلة أو قصيرة أو طبيعية أو أكريليك، وغالبًا ما تتزاوج بشكل جميل مع تان صيفي.
كانت هذه تفاصيل خبر مناكير أبيض مطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.