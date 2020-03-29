بمكياج سموكي وفستان سواريه.. سيرين عبدالنور: خليك بالبيت ولا تستسلم

بصورة لها منذ شهرين، دعت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بالبقاء في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت "سيرين": "‫الحياة صعبة، ولكن هذا لا يعني أن عليك أن تستسلم"، متابعة: "هذه الصورة من شهرين تقريبا، كلنا اشتقنا نروح ونيجي، ونعمل مشاريع بره البيت، ورح ترجع هالأيام قريباً بإذن الله، بس خليك بالبيت"، مرفقة صورتها داخل سيارة بفستان أسود "سوارية" مكشوف الصدر، مع مكياج "سموكي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل متابعوها بما يتجاوز الـ100 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "كتري من فيديوهات التيك توك، بتسلينا وبتضحكينا"، و"ملكة جمال يا سيرين"، و"إيه هي درجة الروج من فضلك؟".

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ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "كوفيد-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.