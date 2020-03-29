ياسمين رئيس لجمهورها: خليك في البيت مش المطبخ.. ومتابعون: "بعد إيه"

في ظل فرض حظر حركة المواطنين بشكل جزئي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه بالتزام المنازل، اتجهت الكثير من السيدات لعالم الطبخ وإعداد وجبات جديدة، ما يؤدي إلى زيادة أوزانهن.

لتعلق الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها على تويتر: "خليك في البيت.. مش في المطبخ".

Advertisements

التغريدة تبعها تعليقات ساخرة من جانب متابعي ياسمين رئيس: "إنتي عسل يا ياسمين"، "بعد إيه يا ياسمين"، "وهو البيت إيه غير سرير ومطبخ".

وتعود ياسمين رئيس، للتعاون من جديد مع زوجها المخرج هادي الباجوري، في فيلم "جارة القمر"، ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى ‏وشادي، ولكن يحدث ما لم يكن متوقعا‎.‎