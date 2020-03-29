في ظل فرض حظر حركة المواطنين بشكل جزئي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه بالتزام المنازل، اتجهت الكثير من السيدات لعالم الطبخ وإعداد وجبات جديدة، ما يؤدي إلى زيادة أوزانهن.
لتعلق الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها على تويتر: "خليك في البيت.. مش في المطبخ".
التغريدة تبعها تعليقات ساخرة من جانب متابعي ياسمين رئيس: "إنتي عسل يا ياسمين"، "بعد إيه يا ياسمين"، "وهو البيت إيه غير سرير ومطبخ".
وتعود ياسمين رئيس، للتعاون من جديد مع زوجها المخرج هادي الباجوري، في فيلم "جارة القمر"، ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى وشادي، ولكن يحدث ما لم يكن متوقعا.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس لجمهورها: خليك في البيت مش المطبخ.. ومتابعون: "بعد إيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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