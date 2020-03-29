هيفاء وهبي في المطبخ.. ومتابعون: "كيكة بتعمل كب كيك" (صور)

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، كيف تقضي وقتها داخل المنزل التزامًا بالحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ أعدت على طريقتها الخاصة حلوى الكب كيك.

ونشرت الفنانة اللبنانية مقاطع فيديو وصور لها عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها على إنستجرام، من داخل مطبخها وهي تعد حلوى الكب كيك، وتوضح لجمهورها طريقة تحضيرها في المنزل.

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وتلقت "هيفاء" رسائل من متابعيها أعادت نشرها عبر خاصية القصص المصورة: "تسلم إيدك"، "كيكة بتصنع كب كيك".

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واحدة من بين من تعرضن لشائعة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتنفي هذه الشائعة عبر حسابها على تويتر.