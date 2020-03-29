- 1/3
- 2/3
- 3/3
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، كيف تقضي وقتها داخل المنزل التزامًا بالحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ أعدت على طريقتها الخاصة حلوى الكب كيك.
ونشرت الفنانة اللبنانية مقاطع فيديو وصور لها عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها على إنستجرام، من داخل مطبخها وهي تعد حلوى الكب كيك، وتوضح لجمهورها طريقة تحضيرها في المنزل.
وتلقت "هيفاء" رسائل من متابعيها أعادت نشرها عبر خاصية القصص المصورة: "تسلم إيدك"، "كيكة بتصنع كب كيك".
وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واحدة من بين من تعرضن لشائعة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتنفي هذه الشائعة عبر حسابها على تويتر.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي في المطبخ.. ومتابعون: "كيكة بتعمل كب كيك" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.