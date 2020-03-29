إصابة مغنية هندية بفيروس كوورنا.. وأقاربها: لا تستجيب للعلاج

أصيبت نجمة الغناء الهندية كانيكا كابور، صاحبة الـ41عامًا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي تفشى في أغلب دول العالم، خلال الآونة الأخيرة.

وأجرت الفنانة أربعة اختبارات على الفيروس منذ إصابتها، وتظهر النتيجة إيجابية في كل مرة، ويخشى أقاربها، ألا يكون جسمها مستجيب للعلاج ضد فيروس كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إينديا".

ونقل الموقع عن أحد أقارب النجمة: "إننا قلقون إزاء نتائج الاختبار. يبدو أن كانيكا لا تستجيب للعلاج، وبما أننا تحت إجراءات إغلاق، لا يمكن أن ننقلها جوا إلى الخارج حتى تتلقى رعاية أفضل".

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وأضاف: "كل ما نستطيع القيام به في الوقت الحالي هو أن ندعو لها بالتماثل للشفاء".

وترقدُ "كابور" في المستشفى منذ 20 مارس الجاري، وجرى تشخيص إصابتها عقب عودتها من لندن، وظهرت عليها أعراض السعال وارتفاع درجة الحرارة.

وعقب تشخيص الإصابة، تعرضت النجمة لانتقادات كبيرة، وعاتبها كثيرون على ما وصفوه بـ"التهور" لأنها استمرت في حضور الحفلات والتحرك بشكل طبيعي رغم أن الفيروس كان قد بدأ في الانتشار.