"بنكتشف نفسنا من جديد".. الرجال يحتلون المطابخ في وقت الحظر (صور)

ساعات حظر طويلة وأحيانا أيام بلا عمل جعلت الكثير من الرجال يكتشفون هوايات أخرى غير الجلوس على المقاهي والفيديو جيم، فاقتحموا عالم شائك مليئ بالمصاعب بعدما كانوا يقولون لأي سيدة: "إنتي مكانك المطبخ" بسخرية، ليتحول بعض الرجال إلى مشاركة زوجاتهم وأمهاتهم في المطبخ بتحضير أكلات وأحيانا "اختراعات مطبخية" لكسر الملل.

جد يتحول إلى "شيف" في المنزل من أجل أحفاده

نصر درويش موجه بالأزهر على المعاش، يبلغ من العمر 64 عاما، تعود على تحضير أكلات لأحفاده من الطبخ للحلويات، كما جاء على لسان ابنته جهاد فهو أب لـ3 أبناء، تعود منذ سفره في بعثة سابقة أن يقوم بخدمة نفسه، إلى أن جاء وقت حظر حركة المواطنين وأصبح هو المسؤول عن المطبخ لفترات طويلة: "بيعمل الاكل بحب لولاده وأحفاده، ولازم كل زوج يعمل كده ويشيل عن زوجته شوية من العبء".

وقالت جهاد: "طول الوقت بنشعر بحبه، بس كون إنه بيعمل حاجة بإيده لينا وهو في السن ده بيخلينا في سعادة لا توصف"، وتابعت: "أي رجل بيعمل زي والدي ده يبقى شخص مثالي وحبه هيفضل في ذاكرة أبنائه وزوجته طول عمرهم".

"مش بيخرج من المطبخ".. مها تستغيث من زوجها

منذ أن كان في الـ11 من عمره وكان يطبخ الدجاج بنفسه دون علم والدته، بداية حديث "مها" عن زوجها علي عبد العزيز، العشريني، ومنذ زواجه من سنتين لا يخرج من المطبخ.

قال علي: "دي هوايتي، آه زادت عن الحد بس ده بسبب الحظر"، متابعا: "مش بعمل اختراعات في الأكل، بس زي ما انتم شايفين الكيكة دي أصلها بسبوسة بس مش عارف إيه حصلها".

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وقالت زوجته مها: "هو مسؤول مبيعات، ومن وقت الحظر بقى مشغول بالبيت وبابنه والحقيقة مبسوطة بيه".

"دياسطي" تعلم البيتزا والسي فود بسبب الحظر

أحمد دياسطي، شاب عشريني أعزب، منذ تطبيق قرار الحظر وهو ملازم للمنزل، ولأنه كان دائما يكره الأكل الجاهز، فقرر أن يعتمد على نفسه في صنع وجباته اليومية: "بخترع أكلات وبعمل زي أكل الشارع بالظبط"، وتابع دياسطي: "من أول البيتزا للسي فوود، مش بسيب أكلة نفسي فيها إلا لما بعملها، مع إن المطبخ مكان الستات بس الرجالة أساتذة في أي حتة".

عزومات فترة الخطوبة جعلت المحاسب محمود العبد، 25 عاما، يشارك في مائدة العائلة بطبخ وتحضير الوجبات لهم خاصة في فترة الحظر كما ذكرت عروسته ميار طارق: "دايما متعاون في العادي، لكن زاد مع وقت الحظر، والحقيقة ده خلاني متطمنة إنه قد إيه شخص مسؤول ومتعاون".