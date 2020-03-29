بمفردك أو مع أسرتك.. كيف تعزل نفسك إذ شعرت بأعراض كورونا؟

إذ كنت بمفردك أو وسط أسرتك وظهرت عليك بوادر أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يجيب عليك تنفيذ العزل الصحي لحماية الآخرين من الإصابة، والتركيز بشدة على التنظيف والتعقيم المستمر للأسطح وقطع الأثاث المتعددة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.

وعرضت "سي إن إن"، قائمة بالتعليمات التي يجب اتباعها في حال شعورك أنت أو أحد أفراد عائلتك بأعراض الإصابة بالفيروس التاجي، لمنع نقل العدوى بين أفراد الأسرة.

ومن جانبها، قالت طبيبة الأطفال الدكتورة تانيا ألتمان، رئيسة تحرير كتاب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال "العناية بك"، أنه يجب على الآباء التخطيط مسبقًا لحدوث مثل هذه المشكلة وتعليم الأطفال بالأدوار التي يجب اتباعها في حال شعورهم بذلك.

وتابعت أن الكثير من الآباء سوف يمرضون، لذلك لابد من وجود خطة حول طريقة عزل الأطفال وباقي العائلة، وتعليمهم بالواجبات وتوفير مستلزمات الاتصال السريع بالأطباء في حال وجدت نفسك مصابا بالحمى في منتصف اليل.

اعزل نفسك

ذكر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه بمجرد أن الاشتباه بأعراض الفيروس لابد عزل نفسك جيدًا في غرفة منفصلة، ويفضل أن يكون بها حمام خاص، بعيدًا عن الأشخاص الآخرين في المنزل.

ورغم أن العزل أمرًا صعبًا للغاية، خاصة في حال ضيق المكان، أو مع وجود أطفال في المنزل، لكنه أمرًا ضروريًا، فقالت "ألتمان": "إذا كان لديك شخص ما في المنزل أكبر سنًا أو يعاني من ضعف المناعة، يفضل عزله إلى جانب واحد من أفراد المنزل حتى لا يكون الأطفال وجميع الأشخاص الآخرين حوله بشكل دائم".

إذ كنت تعيش بمفردك

لابد من مراقبة الأعراض والعناية بنفسك جيدًا، عندما لا تشعر بصحة جيدة، وتتأكد من وجود خطة لتوصيل الطعام والأدوية، وابحث عن شخص يمكنه التواصل معك بشكل منتظم.

تدابير وقاية الأطفال

وتابعت "ألتمان": "إذا شعرت بوجود أعراض على أحد الأطفال فقد تضطر إلى اتخاذ قرار بعزل شخص بالغ (أحد الأبوين) مع الطفل ليعتني به، والبالغ الآخر سيكون مسؤولاً عن بقية الأسرة".

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وقالت أستاذ مساعد في طب الأطفال بجامعة ميشيجان وطبيبة الأطفال الدكتورة جيني راديسكي، المتحدثة باسم الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إن كل هذا سيكون بالطبع بالغ الصعوبة بالنسبة لوالد واحد فقط.

وتابعت راديسكي، "لسوء الحظ أنت بحاجة إلى إبقاء الأسرة بأكملها تحت العزلة" وأضافت: "تشير أنماط انتشار كوفيد 19 إلى أن مجموعات من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من بعضهم البعض معرضون لخطر الإصابة، إذا كان الأطفال جزءًا من تلك الأسرة فقد تظهر عليهم أعراض بسيطة لكنها لا تزال معدية".

امنع الآخرين من الإصابة بالمرض

وقدمت "راديسكي" عدد من نصائح لمنع إصابة الآخرين بالمرض:

- اعزل نفسك عن العالم الخارجي قدر الإمكان لمنع العدوى.

- لابد من العثور على أصدقاء يمكنهم المساعدة في جلب البقالة أو الأدوية الأساسية.

- عدم الذهاب إلى العمل.

- عدم اللعب مع الأطفال.

- لتقليل انتقال الفيروس داخل منزلك، حاول الحفاظ على تدفق الهواء في باقي المنزل بنوافذ أو أبواب مفتوحة مزودة بشاشات، أو بتكييف الهواء.

- اطلب من الجميع غسل أيديهم بشكل مستمر، نظف وعقم كل الأسطح المشتركة.