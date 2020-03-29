رضوى الشربيني: "تخنت 6 كيلو بسبب الحظر".. ومتابعون: "مش باين عليكي"

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنتسجرام، بأحدث ظهور لها بإطلالة "سيمي فورمال".

وظهرت "الشربيني"، مرتدية قميصا فاتح اللون، والذي تميز بأنه لامع وغير منقوش، بالإضافة إلى بنطلون قاتم اللون، مع تسريحة شعر انسيابية، معلقة: "اللوك جديد.. بعد ما تخنا 6 كيلو بعد الحظر"، في إشارة منها إلى حظر حركة المواطنين الذي يبدأ من الساعة الـ7 مساء حتى الـ6 صباحا، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل متابعوها بما يتجاوز الـ200 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "عيونك كالكورونا، وقلبي صيني لايتحمل"، و"لسه زي القمر يا رضوى"، و"مش باين عليكي حاجة، متقلقيش".

Advertisements

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "كوفيد-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.