أزياء منزلية أنيقة لفترة "الحجر الصحي" مستوحاة من النجمات العرب

تسبب فيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة - في إلزام ملايين البشر حول العالم منازلهم، خوفًا من خطر الإصابة بالوباء، وحدوث ما لا يُحمد عقباه، ونظرًا لأن مدة الحجر مازالت غير واضحة لكنها على الأقل ستمتد إلى فترة أسبوعين، وخلال تواجدك في المنزل ننصحك بأن تعتمدي اطلالات منزلية مريحة وعلمية، لكن أنيقة في الوقت ذاته، حيث إنك بمحافظتك على أناقتك في المنزل تمنعين عنك الاكتئاب، وتبعثين في نفسك نوعًا من التفاؤل والإيجابية. ولهذا فقد جمعنا بالصور أفكار أزياء منزلية لفترة الحجر الصحي من النجمات العربيات وإليك بعض الأمثلة.

نانسي عجرم في اطلالة مريحة بدرجات اللون الأبيض:

الأبيض مثالي للاطلالات المنزلية كما ولفترة الحجر الصحي؛ حيث إنه لون مريح ويبعث على التفاؤل، وهنا شاهدنا نانسي عجرم، وقد اعتمدت لوكْ منزليًا أبيض مريحًا وناعمًا اختارت فيه بنطلونًا قماشيًا بقصة أرجل واسعة وقميصًا بتصميم كلاسيكي وحذاء من الجلد من غوتشي Gucci.

دانييلا رحمة في لوك منزلي ناعم باللون الزهري:

دانييلا رحمة اختارت اللون الزهري بدرجته الغنية الناعمة لاطلالتها المنزلية، وكذلك فإن اللون الزهري من الدرجات الأنثوية التي بإمكانها أن تضيف إشراقة لوجهك، وهنا اعتمدت دانييلا على بيجاما بتصميم مريح مؤلفة من سويت شرت مع بنطلون بقصة أرجل واسعة.

نسرين طافش اختارت الجينز لاطلالتها المنزلية:

الجينز أيضاً من الخيارات المنزلية المريحة، والتي بإمكانك اعتمادها خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس الكورونا، وهنا شاهدنا نسرين طافش في اطلالة منزلية عملية، وقد اختارت فيها بنطلون جينز كلاسيكي أزرق مع توب قطنية باللون الأبيض، ياقتها مفتوحة على شكل حرف V.

ناردين فرج في لوك منزلي أنيق بدرجات اللون البيج:

ناردين فرج أصبحت معروفة بأناقتها حتى في الاطلالات المنزلية، وهنا نسقت لوكْ مريحًا اعتمدت فيه على درجات اللون البيج الهادئة، وكان عبارة عن بنطلون قماشي، خصر عالٍ وبأرجل واسعة نسقت معه توبْ من اللينين باللون الأبيض السكري وجاكيت كارديغان طويل من الكروشيه.

حاولي أن تحافظي على أناقتك المنزلية خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس الكورونا، واستوحي أفكار اطلالات وأزياء منزلية من النجمات العربيات

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