قبَّعات تغنى عن الكمامة للحماية من فيروس "كورونا" المستجد

أصاب العالم الذعر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك يحرصون على اتباع طرق الوقاية من الفيروس سواء بالجلوس فى المنزل أو الاهتمام بالنظافة الشخصية وخاصة اليدين، وقد وصل الأمر إلى لجوء البعض لتغطية الوجه بكافة السبل الممكنة للحماية من رذاذ المرضى بارتداء أقنعة طبية التى قد يخجل البعض من ارتدائها والسير بها بين الناس.

ولكن أشار تقرير نشر بموقع " metro "، إلى تصميم قبعات مستوحاة من موضة الأربعينات من القرن الماضى، مع غطاء بلاستيك على الوجه، بغرض الحماية من التعرض لرذاذ المرضى، على الرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية، بأنه ليس هناك حاجة لارتداء أقنعة طبية على الوجه، للحماية من الإصابة بفيروس كورونا ولكن الأهم هو اتباع طرق الوقاية من نظافة اليدين وعدم الاحتكاك بالمرضى والتواجد فى أماكن التجمعات وعدم ملامس الوجه باليدين خارج المنزل.

ومع ذلك، انتشرت القبعات بين الأشخاص بالخارج والتى مصممة بغرض تجنب تعرض الشخص الذى يرتديها لسعال أو رذاذ الأخرين، كما إن سعرها بالأسواق وصل إلى 20 جنيه استرلينى، وهي مصنوعة من 50٪ قطن و 50٪ مادة يوريتان ، وتروجها مواقع التسوق المختلفة على شبكة الأنترنت على إنها أقنعة أمنة من الفيروسات.

ويقدم بعض البائعين أحجامًا للأطفال بالإضافة إلى أحجام أخرى مخصصة للبالغين ، من خلال مواقع التسوق المختلفة عبر الأنترنت، والتى لقت إقبال كثيف من الأشخاص بالمملكة المتحدة، بينما أكتفى البعض الأخر بارتداء أقنعة طبية أو ارتداء أى أقنعة أخرى لتغطية الوجه أو حتى تغطية الأنف من خلال الأكمام أو المناديل بدلاً من استخدام اليد عند العطس، بدلاً من ارتداء الأقنعة الطبية مع اتباع تعليمات الدولة للوقاية من الاصابة بالفيروس كورونا المستجد والتى منها التزام الجلوس فى المنزل.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

القبعات تزيّن اطلالتك هذا الصيف

معرض للتيجان والقبعات بمتحف "الملتقيات" في "ليون"