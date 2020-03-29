"وضعوا له كمامة".. تمثال الكاتب الجالس يثير جدلا على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لثمال "الكاتب الجالس" بحديقة الفردوس بمنطقة الحمراء بمحافظة أسيوط، وعلى فمه كمامة وضعها أحد المواطنين في إشارة إلى خطورة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتفاعل رواد "فيسبوك" على الصورة، واعتبرها كثيرون إنها إيجابية لتوعية المواطنين اقتداء بها وارتداء كمامة والجلوس في المنزل، إذ قال ثروت فكري: "الله فكره جميله ليه شيفينا الصح غلط دي توعية"، ووافقته عزة مصعب: "دي توعيه للناس مقصودة أنا بحيي الأسايطة"، وأيضا زيزو وليد: "والله برافو عليهم"، بينما كتب البعض تعليقات فكاهية تقول: "هنجيب للعالم جلطة"، "شعب من الآخر"، "نوووو كومنت".

وفي السياق، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه إذا لم تظهر عليك أي أعراض الإصابة بكورونا، وإذا لم تكن تقدم الرعاية لشخص من المحتمل أن يكون مصاباً بالعدوى، فليس هناك داعٍ لارتداء الكمامة الواقية، أما إذا كنت تعاني من السعال والعطس، فعليك وضع الكمامة لحماية المحيطين بك من العدوى.

وأكدت أن الكمامات وحدها غير كافية لمنع انتشار العدوى، ويجب أن يترافق استخدامها مع تكرار غسل اليدين، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين من حولك. وللتأكد من فاعلية الكمامات في تفادي ارتفاع خطر نقل الفيروس، يجب استخدام الكمامات والتخلص منها بالطريقة الصحيحة.