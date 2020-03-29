فيديو.. "الرقص في المنزل".. كيف تقضي لقاء الخميسي فترة الحظر؟

تحرص الكثير من الفنانات على مشاركة متابعيهن بكيفية قضاء وقتهن خلال فترة الحجر المنزلي وحظر حركة المواطنين، الذي فرض للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وذلك بنشر الكثير من مقاطع الفيديو والصور لما يفعلنه خلال اليوم.

ومن داخل منزلها، نشرت الفنانة لقاء الخميسي، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية Bella، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مقطع الفيديو تفاعل معه الكثيرون إذ حصد ما يزيد الـ178 ألف مشاهدة، وكانت من ضمن التعليقات: "أحلى لولو"، "حبيبتي وربنا"، و"حلو أوي الرقصة دي وانتي عسل".

وكانت الفنانة لقاء الخميسي، وجهت رسالة شكر لأطباء مصر لدورهم في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، وقالت في فيديو عبر حسابها على إنستجرام: "رسالة حب لأطباء مصر ومعاونيهم وكل الطاقم الطبي المساعد.. أنتم الجيش الخفي اللي بتحموا مصر وشعب مصر.. أشكركم علي مجهودكم وعلى وقتكم وعلى تعبكم معانا.. أرواحنا في أيديكم يارب يوفقكم دايما للخير، ربنا معاكم، بنحبكم جدا وبنحترمكم".