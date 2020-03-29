"جيم في المنزل".. رونالدو يحتفل بخروج والدته من المستشفى

احتفل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بتعافي والدته دولوريس أفيرو، من الجلطة الدماغية التي أصابتها قبل قرابة الأسبوعين، وذلك بعد خروجها من المستشفى.

ونشر "رونالدو" صورة تجمعه بوالدته وشقيقتيه إيلما وكاتيا، داخل صالة التمرينات الرياضية في المنزل، معلقًا عليها: "أشعر بالامتنان الشديد لعودة والدتي إلى المنزل من المستشفى وتعافيها".

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وكانت والدة النجم البرتغالي خرجت من المستشفى، السبت، بعد نحو أسبوعين من معاناتها صحيًا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،

ويتواجد رونالدو حاليًا في البرتغال، بعد قرار نادي يوفنتوس خضوع 121 فردا من أعضائه للحجر، عقب ظهور أول حالة فيروس كورونا بالفريق، إثر إصابة المدافع دانيلي روجاني، قبل أن تسجل حالة ثانية في صفوف اليوفي، بإصابة الفرنسي بليز ماتويدي، ثم باولو ديبالا.