للوقاية من كورونا.. ما الفرق بين تنظيف وتطهير المنزل؟

عملية تنظيف المنزل اليومية، تختلف عن تطهيره، وسط تساؤلات حول الفرق بينهما، لإمكانية محاربة فيروس كورونا المستجد، ووقاية الأسرة منه، في ظل تفشيه عالميا.

وفيما يلي الفرق بين تنظيف وتطهير المنزل، وكيفية تنفيذهما، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك:

ما معنى تنظيف المنزل؟

إزالة الجراثيم والشوائب من الأسطح والأثاث، بدون قتلها، مما يقلل من أعدادها، وخطر انتشار العدوى.

ما معنى تطهير المنزل؟

قتل الجراثيم على الأسطح المختلفة، من خلال استعمال الماء والصابون، واستخدام المواد الكيميائية، التي يمكن تحضيرها في المنزل، عن طريق خلط 1 ملي من الكلوركس المركز، ما يعادل "فنجان القهوة"، و1 لتر من الماء، و50 ملي، ما يساوى 9 فناجين ماء.

كيفية تطهير الأسطح المتسخة؟

1- ارتداء قفازات يسهل التخلص منها عقب الانتهاء من تطهير المنزل.

Advertisements

2- استخدام الماء والصابون والمنظف لتطهير الأسطح المتسخة.

كيفية تطهير السجاد والستائر؟

1- أغسل السجاد والستائر بالمنظفات المعتادة.

2- أغسلهما بالماء الدافئ وجففهما جيدا.

كيفية تطهير الملابس المتسخة؟

1- غسل الملابس باستخدام ماء بدرجة حرارة عالية.

2- عدم هز الملابس المتسخة قبل تنظيفها وتظهيرها.