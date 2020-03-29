قد تحميك من فيروس كورونا.. طريقة تحضر البليلة

فوائد صحية عديدة يجلبها تناول البليلة، التي تتمتع بشعبية كبيرة بين مختلف الفئات، وتفضل العديد من ربات البيوت إعدادها في المنزل.

ومن أبرز فوائد البليلة، أنها ترفع المناعة وهو ما قد يحميك من الإصابة بفيروس كورونا، الذي يهدد سكان العالم، الذي يعرف علميا بـ"2019-nCoV" أو كورونا الجديد، وتبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد، بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

ويساهم تناول البليلة، في تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يساعد في الحماية من الإصابة بـ"الفيروس المميت"، وفقا لما قاله الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، خلال لقائه ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc".

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "كوفيد-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

طريقة تحضير البليلة

مقادير البليلة

قمح مسلوق نصف سلقة.

سكر.

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لبن.

مكسرات مشكلة.

فانيليا.

قرفة عيدان.

طريقة تحضير البليلة

-اسلقي البليلة نصف سلقة بالماء فقط، ثم صفيها واتركيها تبرد.

-سخني اللبن، وحليه بالسكر مع القرفة والفانيلا.

-أضيفي البليلة إلى اللبن واتركيها حتى تكتمل النضج.