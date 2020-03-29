الحظر والدايت.. "منار": جربت اللي مأكلتوش من سنة.. و"أميرة": القاعدة خداعة

انقسمت مواقع التواصل الاجتماعي كونها المتنفس الوحيد بين الأصدقاء خلال ساعات وأيام الحظر، بين فتيات وسيدات يدعون لممارسة الرياضة للحفاظ على أوزانهن وأخريات استسلمن لشهيتهن وضربن بالحميّة الغذائية "الدايت" عرض الحائط .

ولم تكتف الفتيات بوقف الحمية الغذائية اللاتي كن يتبعنها بل أن بعضهن يحرصن بشكل يومي على نشر الوجبات اللاتي قمن بتناولها أو إعدادها عَلى صفحاتهن من منطلق السخرية من أنفسهن، فكتبت إحداهن على طبق شاورما "مش عارفة أوقفها" كونها لا تستطيع التحكم في شهيتها.

وتقول منار النجار، مهندسة ديكور بأحد الشركات الخاصة، أنها بدأت رجيم الكيتو قبل تفشي كورونا بقرابة 6 أشهر ووصلت لوزن مثالي للغاية، إلا أنها الآن تشعر بزيادة واضحة كونها لا تستطيع التحكم في شهيتها "24 ساعة في البيت طبق رايح وطبق جاي زمان كنت بشوف البيت بعد المغرب يعني باكل وجبة واحدة".

واستكملت بسخرية من حالها: "أنا في يومين أكلت كل الأكلات اللي مأكلتهاش من سنة".

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على النقيض من سمر ومني ومنار، تقول أميرة أنها تستغل الحظر والإجازة في اتباع حمية غذائية وهي الصيام المتقطع بالرغم من أنها أم ولديها ٣ أطفال "جروب الجيم بينزل فيديوهات بعملها كل يوم".

وتستكمل: "القاعدة الحلوة خداعة يا ريت الناس تحافظ على جسمها وصحتها".

أما هدير أحمد، فتؤكد أنها لم تستسلم للتجمع العائلي وتتناول وجبات الدايت كما كانت قبل الحظر، بل انها تُمارس الرياضة بشكل يومي وكان شيء لم يتغير في روتين حياتها قبل فيروس كورونا والحظر.

على النقيض من سمر ومني ومنار، تقول أميرة أنها تستغل الحظر والإجازة في اتباع حمية غذائية وهي الصيام المتقطع بالرغم من أنها أم ولديها ٣ أطفال "جروب الجيم بينزل فيديوهات بعملها كل يوم".

وتستكمل :"القاعدة الحلوة خداعة ياريت الناس تحافظ على جسمها وصحتها".

اما هدير أحمد، فتؤكد أنها لم تستسلم للتجمع العائلي وتتناول وجبات الدايت كما كانت قبل الحظر، بل انها تُمارس الرياضة بشكل يومي وكان شيء لم يتغير في روتين حياتها قبل فيروس كورونا والحظر.