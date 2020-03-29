إليكي أجمل مجوهرات ملونة لتتألقي في المنزل بإطلالة مشرقة

يمكنك الاستمتاع بأجواء الربيع في منزلك واختيار موديلات مجوهرات ملونة وجذابة لتضفي المرح والاشراق على اطلالتك خلال هذه الفترة من موسم الربيع.

لا تدعي أجواء العزل الصحي تؤثر على أناقتك واستمتاعك بموسم الربيع مع مجوهرات جذابة!

مجوهرات راقية للتألق بالمرح في منزلك هذا الموسم

قلادة من لولود ي لافاليز Loulou de la Falaise

من علامة لولو دي لا فاليز نختار قلادة جذابة بتصميم مفعم بالمرح والحيوية في أناقة الذهب الأصفر وتشكيلة ملونة من الأحجار نصف الكريمة.

خاتم من Percossi Papi

من علامة Percossi Papi نختار خاتم مشرق بتصميم جذاب من الذهب الأصفر واللؤلؤ والاناميل والجمشت والغارنيت.

اسوارة من روكسان أسولين Roxanne Assoulin

من علامة روكسان أسولين نختار اسوارة جذابة بأناقة الذهب الوردي وألوان الاناميل المشرقة.

أقراط من ميليسا جوي مانينغ Melissa Joy Manning

من علامة ميليسا جوي مانينغ نختار أقراط طويلة فاتنة بأناقة الذهب الأصفر والأوبال الملون والكالسيدوني والتورمالين والياقوت الوردي.

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قلادة من سيدني ايفان Sydney Evan

من علامة سيدني ايفان نختار قلادة متألقة بالانوثة في تصميم بوهيمي من أحجار الأوبال والذهب الأصفر والماس.

خاتم من ليتو Lito

من علامة ليتو نختار خاتم مميز بتصميم كوكتيل في أناقة الذهب الأصفر والماس وحجر الكريسوبريس المنحوت بشكل الجعران.

أقراط من ايبوليتا Ippolita

من علامة ايبوليتا نختار أقراط طويلة مميزة بالاشراق في تألق الذهب الأصفر وعرق اللؤلؤ الملون.

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