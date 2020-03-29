القاهرة - لايف ستايل
يمكنك الاستمتاع بأجواء الربيع في منزلك واختيار موديلات مجوهرات ملونة وجذابة لتضفي المرح والاشراق على اطلالتك خلال هذه الفترة من موسم الربيع.
لا تدعي أجواء العزل الصحي تؤثر على أناقتك واستمتاعك بموسم الربيع مع مجوهرات جذابة!
مجوهرات راقية للتألق بالمرح في منزلك هذا الموسم
قلادة من لولود ي لافاليز Loulou de la Falaise
من علامة لولو دي لا فاليز نختار قلادة جذابة بتصميم مفعم بالمرح والحيوية في أناقة الذهب الأصفر وتشكيلة ملونة من الأحجار نصف الكريمة.
خاتم من Percossi Papi
من علامة Percossi Papi نختار خاتم مشرق بتصميم جذاب من الذهب الأصفر واللؤلؤ والاناميل والجمشت والغارنيت.
اسوارة من روكسان أسولين Roxanne Assoulin
من علامة روكسان أسولين نختار اسوارة جذابة بأناقة الذهب الوردي وألوان الاناميل المشرقة.
أقراط من ميليسا جوي مانينغ Melissa Joy Manning
من علامة ميليسا جوي مانينغ نختار أقراط طويلة فاتنة بأناقة الذهب الأصفر والأوبال الملون والكالسيدوني والتورمالين والياقوت الوردي.
قلادة من سيدني ايفان Sydney Evan
من علامة سيدني ايفان نختار قلادة متألقة بالانوثة في تصميم بوهيمي من أحجار الأوبال والذهب الأصفر والماس.
خاتم من ليتو Lito
من علامة ليتو نختار خاتم مميز بتصميم كوكتيل في أناقة الذهب الأصفر والماس وحجر الكريسوبريس المنحوت بشكل الجعران.
أقراط من ايبوليتا Ippolita
من علامة ايبوليتا نختار أقراط طويلة مميزة بالاشراق في تألق الذهب الأصفر وعرق اللؤلؤ الملون.
قد يهمك أيضا:
اختاري أجمل الهدايا من مجموعة مجوهرات ديور
قطعة المجوهرات التي نتوق للحصول عليها اليوم قبل الغد
كانت هذه تفاصيل خبر إليكي أجمل مجوهرات ملونة لتتألقي في المنزل بإطلالة مشرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.