تعرفي على طريقة وضع الايلاينر الأبيض وهي من أحدث صيحات الموضة

القاهرة - لايف ستايل
صيحات الايلاينر الأبيض تعتبر من أحدث صيحات موضة صيف 2020، التي يمكنك تطبيقها بأساليب عصرية وخارجة عن المألوف. فلا بد من التألق بأجمل صيحات الايلاينر الأبيض التي تغني عن اختيار ألوان الظلال الصيفية.
تعلّمي من خلال الصور طريقة وضع الايلاينر الأبيض أحدث صيحات موضة صيف 2020، واختاري الرسمات التي تعجبك.
صيحات الايلاينر الابيض الهندسي
صيحات الايلاينر الأبيض الهندسي منCynthia Rowley
احصلي على نظرة ساحرة مع طريقة وضع صيحات الايلاينر الأبيض الجريئة التي تأتي على شكل غيوم دائرية بموازاة العينين. طبّقي بأسلوب دار Cynthia Rowley أحدث صيحات موضة صيف 2020 مع الايلاينر الأبيض بشكل جانبي وعصري للحصول على إطلالة جمالية ملفتة. كما تألقي بأجمل صيحات الايلاينر الأبيض الدائري من الجهة الداخلية للعينين من دار Chromat وادمجيها مع الايلاينر النيلي والمجنح على الجهة الخارجية لجفون العليا.
صيحات الايلاينر الأبيض المستقيم
صيحات الايلاينر الأبيض على الجفون العليا من Pamella Roland
تخطي التقاليد أثناء تطبيق صيحات الايلاينر الأبيض، خصوصاً عندما تقومين بتمرير الخطوط البيضاء بطريقة مستقيمة على وسط الجفون العليا بشكل مميز. ولا تترددي بتمرير صيحات الايلاينر الأبيض بالخطوط الدائرية في وسط الجفون العليا لتطبيقها باسلوب Anna Sui مع الظلال الصفراء الفاتحة. ولا تتخلي في صيف 2020عن صيحات الايلاينر الأبيض العريض على كامل الجفون العليا من وحي Pamella Roland مع سحب الخطوط الى الخارج بأسلوب مجنح لرسم مكياج العيون المشرق.
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