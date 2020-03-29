تعرفي على أحدث صيحات رسمات الحواجب الطبيعية

اختاري رسمات حواجب طبيعية وملفتة بعيداً عن أقلام الحواجب والظلال التي تختارينها لتعبئة فراغات الحواجب. فاليوم لا بد من الحفاظ على الاطلالة الجمالية البسيطة من خلال اختيار رسمات حواجب طبيعية تعتبر من أحدث صيحات موسم ربيع 2020.

رصدنا لك العديد من صور رسمات حواجب طبيعية يمكن أن تكون من اختيارك في موسم ربيع 2020 للحصول على مكياج ناعم.

رسمات حواجب طبيعية ورفيعة

رسمات حواجب طبيعية وممشطة الى الأعلى من دار Annakiki

انتقي لموسم ربيع 2020، اجمل رسمات حواجب طبيعية رفيعة يمكنك تمشيطها نحو الأعلى بخطوط مستقيمة ومسحوبة. فاختاري هذه الرسمات على طريقة دار Annakiki خصوصاً إذا كانت الشعيرات خفيفة. كما حافظي على جمال بشرتك، وحدّدي رسمات حواجب طبيعية بخطوط متوازية ومسحوبة بشكل منتظم الى الأعلى من وحي إطلالات Blumarine.

رسمات حواجب طبيعية وعريضة

رسمات حواجب طبيعية ومبعثرة من Fendi

كما تألقي في موسم ربيع 2020 بأجمل رسمات حواجب طبيعية ومنتظمة مع الخطوط العريضة التي تعتبر الأبرز ومن أحدث صيحات الجمال. فانتقي بأسلوب Fendi رسمات حواجب عريضة وداكنة لجعل نظرتك ملفتة للنظر مع الخطوط المتوازية من ناحية العرض. كما تألقي على طريقة عارضات J.W. Anderson برسمات حواجب طبيعية وعريضة من الجهة الداخلية قبل أن تصبح رفيعة من خارج حدود الحواجب.

رسمات حواجب طبيعية ودائرية

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رسمات حواجب طبيعية ودائرية من Michael Kors

ولا غنى في ربيع 2020، عن تطبيق رسمات حواجب طبيعية ودائرية التي ستبقى رائجة في الأشهر المقبلة. فاختاري على طريقة جيجي حديد خلال تمايلها في عرض Michael Kors بأجمل رسمات حواجب دائرية وعريضة مع الشعيرات الصغيرة والبارزة أسفل الحواجب ومن من الجهة الداخلية للعينين لجعل نظرتك تبدو طبيعية ومشرقة في الوقت عينه.

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