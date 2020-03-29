طرق بسيطة لحماية الرئتين من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

لفيروس كورونا الجديد أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا العادية، والتي يمكن أن تصبح أكثر حدة وخطورة، خاصةً أنه يهاجم الرئتين ويسبب صعوبة في التنفس.

فيما يلي 4 طرق فعالة للحفاظ على صحة الرئتين أوردتها صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين، بحسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

1- بذور الحلبة

المخاط يجعل جسمك أرضاً خصبة للجراثيم ومسببات الأمراض والبكتيريا والفيروسات. يعد تحطيم المخاط بأسرع ما يمكن أفضل طريقة للحفاظ على صحة رئتيك، لذا خذ ملعقة كبيرة من بذور الحلبة واغليها في الماء لمدة 4-5 دقائق، ومن ثم صفها واشربها دافئة. يمكنك تناول كوب أو كوبين في اليوم. تسهل الحلبة على التخلص من المخاط في الجسم.

2- ممارسة التنفس العميق

يساعد التنفس العميق على تحطيم المخاط وطرده من الجسم. كما تساهم الرياضة في تحسين التنفس، وكلما ازداد التنفس كلما انهار المخاط أكثر.

3- الغرغرة بالماء والملح

اغل بعض الماء بالملح، واتركه حتى يصبح فاتراً ثم تغرغر به،لتحطيم المخاط والتخلص منه.

4- البخار

يمكنك ببساطة غلي الماء في وعاء كبير وتغطية رأسك بمنشفة واستنشاق البخار الذي يساعد على طرد المخاط الزائد وحماية رئتيك

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