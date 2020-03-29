متى ينتهى فيروس كورونا؟.. علماء يجيبون

أوضح مسؤول الطوارىء في منظمة الصحة العالمية، أنه لا يمكن حتى الآن، توقع المدة التي سوف يستغرقها فيروس كورونا، حتى الإختفاء.

وفي هذه المرحلة، وفق ما ذكر في مؤتمر دوري لمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يمكن لأحد، أن يتوقع المدة التي ستستغرقها هذه الجائحة، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

وقال: إن العالم بحاجة إلى التحرك من تدابير إزاء فيروس كورونا، لصالح "أهداف أكثر دقة بكثير، أهداف مباشرة، من شأنها أن تتيح لنا في الأقل التعايش مع هذا الفيروس، حتى يمكننا تطوير لقاح للتخلص منه".

من جهة أخرى، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن النقص الشديد في معدّات الوقاية للموظفين الصحيين، الذين يواجهون وباء "كوفيد-19"، يعد بين التهديدات الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى العالم حاليا.