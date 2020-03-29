الامارات | للتخلص من دهون البطن.. عليكم بوصفة «كيف ومتى»

شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من دهون البطن.. عليكم بوصفة «كيف ومتى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت مجلة «فرويندين» إلى أن دهون البطن لا ترجع فقط إلى اتباع نظام غذائي غير صحي أو قلة النشاط والحركة، ولكن هناك أسباب أخرى أكثر شيوعاً تؤدي إلى زيادة الدهون في منطقة البطن، ومنها تناول الكثير من الكربوهيدرات في المساء، والتمارين الرياضية غير المتوازنة.

وأضافت المجلة الألمانية أنه يمكن للمرء التخلص من دهون البطن من خلال معرفة كيف ومتى يأكل؟ وتعتبر هذه المعلومات مهمة جداً، إذ يقوم البعض بتناول وجباتهم في غضون دقائق معدودة، وهذا هو الخطأ بالضبط، نظراً لأن الأشخاص الذين يتناولون وجباتهم بصورة سريعة أكثر عرضة لظهور دهون البطن مقارنة بالأشخاص الذين يأكلون بصورة أبطأ.

وأوضحت المجلة أن الهرمونات تتحكم في الشهية بدرجة كبيرة، إذ يتحكم هرمون الجريلين في الجوع، ويضمن شعور المرء بالشبع، وعادة ما تستغرق هذه العملية 20 دقيقة تقريباً، ولذلك فإنه من المهم هنا تناول الطعام ببطء، لإتاحة الوقت الكافي للدماغ لاستقبال «إشارة الشبع».