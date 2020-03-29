صيحة المكياج الأسود تعود بقوة في عالم الجمال

لاحظنا في عروض ربيع وصيف 2020 عودة صيحة المكياج الأسود بقوة في عالم الجمال، حيث ظهرت عارضات دور الأزياء العالمية بمكياج أسود مميز وغريب. جمعنا لك بعض الصور كي تشاهدي الرسمات التي يمكنك اتبعاها هذا الصيف.

رسمات مكياج أسود لصيف 2020

الآيلاينر الأسود

اختارت دار Prada رسم الكحل العريض على كسرة العين

شاهدي بالصور أشكال رسمات الآيلاينر المختلفة التي اعتمدتها دور الأزياء. دار Phillip Lim مثلاً اختارت رسم الكحل بأسلوب الكات آيز العريض والحاد الذي غطى كامل الجفن الأعلى.

أما عارضات Halpern، ظهرن بكحل مرسوم بأسلوب ناسب شكل عين كل واحدة منهن مع التركيز على النهايات المدورة التي خففت من حدة الرسمة العريضة.

بينما اختارت دار Prada رسم الكحل العريض على كسرة العين مما ساهم في إبراز العين بشكل أكبر وملفت للنظر.

أما دار Ralph and Russo، اختارت رسم خط آيلاينر رفيع على الجفن الأعلى على كسرة العين أما الجفن الأسفل، كان الكحل مرسوم على شكل الرموش.

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الظلال الأسود

ظهرن عارضات sacai بالظلال الأسود العشوائي

بالرغم من أن استخدام الكحل كبديل للظلال كان واضح، إلا أن بعض دور الأزياء لم تستغني عن الظلال مثل دار Act1 الذي ظهرن عارضاته بالظل الأسود الذي وضع على كامل الجفن ابتداءً من خط الرمش إلى الحواجب. أما عارضات Sacai، تميزن بالظلال الممزوجة بعشوائية مع إبراز العينين عن طريق خط الكحل الداكن داخل العين.

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