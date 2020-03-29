تعرفي على أهم فوائد البروكلي للشعر والبشرة

الخضروات والأطعمة النباتية مهمة ومفيدة جداً للصحة وأيضاً للبشرة والشعر. بما أن البروكلي هو مصدر غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية فهو يساعد في الحفاظ على صحة الجلد كما يساعد على تقوية الشعر. إليك فوائد البروكلي للشعر والبشرة وافضل وصفاته.

شعر صحي

البروكلي غني بفيتامينات ب وسي التي تقوي بصيلات الشعر وتجعله أقوى، كما يحارب فيتامين ج الجذور الحرة التي تسبب تساقط الشعر.

كما أن الخضروات الخضراء الداكنة مثل البروكلي مليئة بالفيتامينات A و C التي تساعد على إنتاج الزهم الذي يحافظ على رطوبة الشعر.

يعالج تساقط الشعر

فيتامين سي الموجود في البروكولي يزيل الجذور الحرة ويساعد على جعل شعرك أكثر كثافة وصحة. كما أنه مصدر جيد لفيتامينات ب، التي تقلل من التوتر ويكافح تساقط الشعر.

يعزز صحة البشرة

تعمل مضادات الأكسدة على تحسين صحة البشرة وتساعد على إبطاء الشيخوخة. يساعد فيتامين سي في إنتاج الكولاجين النباتي، مما يجعل البشرة تبدو أصغر سناً.

كذلك البروكلي يساعد على إصلاح الجلد ينتج عنه بشرة صحية. فإن تناوله يجدد بشرتك بسرعة أكبر ويمنح بشرتك توهجاً طبيعياً جميلاً.

يساعد على إبطاء الشيخوخة

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للبروكولي فوائد لمكافحة الشيخوخة التي تعمل على تغذية الطاقة في أجسامنا، وعلى القضاء على بعض العلامات المرتبطة بالشيخوخة.

كما أن فيتامين سي الموجود في الخضروات يحارب الجذور الحرة التي تميل إلى تسريع عملية الشيخوخة. يساهم فيتامين ج أيضاً في إنتاج الكولاجين، مما يحسن مرونة البشرة ويقلل من التجاعيد.

يعتبر البروكلي غالباً أفضل من واقي الشمس في حماية الجلد من سرطان الجلد.

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