إليكي أجمل تسريحات شعر قصير لربيع وصيف 2020

فوائد الشعر القصير للنساء كثيرة خاصة في فصل الصيف، من أهمها أنه يصبح لديك الوقت الكافي في الصباح لتنظيفه وتمشيطه. فهناك قصّات شعر قصيرة عديدة ما زالت رائجة حتى اليوم، إليك تسريحات شعر قصير شبابية لربيع وصيف 2020.

قصّات الشعر القصير الفرنسي

قصّات الشعر القصير الفرنسي

تعتبر قصّة الشعر الفرنسية من أشهر القصّات في زمن التسعينات واليوم، حيث أصبحت رائجة جداً بين النساء. تتكون هذه القصّة من غرّة قصيرة تكون عادة أقصر من الحاجب لتمنحك جاذبية وطلّة مميزة.

قصّات الشعر القصير البيكسي

يتطلب الأمر قدرة كبيرة وثقة عالية بنفسك حتى تتمكنين من الانتقال من قصّة شعر طويلة إلى قصّة شعر قصيرة جداً، أي البيكسي.

هذه القصّة تمنحك نظرة جديدة وأنيقة بغض النظر عن مدى قصر الشعر، فنالت هذه القصّة شعبية واسعة بين النجمات أيضاً حتى لو أنها تعتبر مخاطرة كبيرة.

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إعتمدي هذه القصة للشعر المجعد كي يتماشى مع جميع المناسبات

قصّة الشعر القصير مع خصلات الويفي

هذه القصّة تليق بالشعر المجعد وهي قصّة جميلة جداً ورائعة، فتتميز هذه القصّة بشعر قصير تصل حتى الرقبة وتخفي الأذنين. كما إنها تتميز كونها أطول من الجهة الأمامية وأقصر من الجهة الخلفية، ويمكنها أن تتماشى مع جميع المناسبات.

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