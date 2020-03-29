من الصفر إلى التفشي.. 5 مراحل لانتشار فيروس كورونا

5 مراحل يمر من خلالها فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم "كوفيد 19"، الذي تفشي حول العالم، بأعداد متزايدة، وحصد أرواح الآلاف، وتسعى الدول، لاتخاذ العديد من التدابير، قبل الوصول إلى مراحل الفيروس المتقدمة والكارثية.

وعرضت "سكاي نيوز"، مراحل تفشي الفيروس المميت، منذ مرحلة الأولى التي تدعى بـ"صفر"، وحتى انتشاره:

- المرحلة الأولى لانتشار الفيروس تدعى "صفر"، وتعتبر مستقرة إلى حد ما، حيث لا يجرى تسجيل أي إصابة.

- المرحلة الثانية، تكون مع تسجيل أول حالة إصابة على أرض البلد، ومن ثم تعزل الحالة، وبعد ذلك تبحث السلطات عن مخالطي المريض، الذين يمكن أن تكون قد وصلتهم العدوى.

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- المرحلة الثالثة، يزداد عدد الإصابات، وينتشر المرض من خلال العدوى.

- تبدأ المرحلة الرابعة من الوباء، بأن تشهد البلاد إصابات عدة، تكون غالبا في منطقة واحدة أو أكثر من منطقة، وبشكل جماعي، وتصنف حينها المناطق بـ"الموبوءة".

- المرحلة الخامسة هي الأخطر في رحلة فيروس كورونا، حيث يستشري الوباء ويزحف في كامل البلد، كما يجرى في إيطاليا حاليا.

وتسعى الدول بكل جهودها، التي تكون صارمة أحيانا أو ربما تصل إلى شيء من الحسم، من أجل منع وصول تفشي الفيروس في بلادها، إلى مراحله المتطورة التي لا تحمد عقباها.