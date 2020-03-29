شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: التهاب العين قد يكون مؤشراً للإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر أطباء في الأكاديمية الأميركية لطب العيون من أن التهاب ملتحمة العين قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى بعض الأشخاص، معتمدين في ذلك على نتائج بيانات جمعها أطباء صينيون، تفيد بأنه تم تشخيص التهاب الملتحمة لدى واحد من 30 مصاباً بمرض «كوفيد 19».
وأشار الأطباء إلى دراسة أخرى تؤكد أنه اكتشفت 19 حالة من التهاب الملتحمة بين 1099 مريضاً بفيروس كورونا في الصين شملتهم الدراسة التي تعتمد على بيانات 30 مستشفى من مختلف أنحاء البلاد، بحسب موقع «روسيا اليوم».
وذكّر الأطباء بأن «كوفيد 19» لا يعتبر المسبب الوحيد لالتهاب الملتحمة، لكن ظهوره لدى المريض قد يجعل أخصائيي طب العيون أول من يستطيع الاشتباه بإصابة المريض بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أطباء: التهاب العين قد يكون مؤشراً للإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.