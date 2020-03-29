تمارين بسيطة للحصول على جسم رشيق ومثالي خلال الحجز المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تجربة العمل من البيت خلال فترة العزل جديدة، يعيشها ملايين من الناس حول العالم حالياً، ولاتزال التقارير تشير إلى الحاجة إلى مزيد من العزل لكبح انتشار فيروس كورونا. بينما يحذّر خبراء الصحة واللياقة من الإفراط في الجلوس وعدم الحركة أثناء العمل بالبيت.

إذن، كم تمريناً أو كم من الوقت عليك أن تقضيه في ممارسة التمارين والنشاط البدني يومياً لتحافظ على تدفق الدورة الدموية، وتحمي نفسك من الجلطات وارتفاع السكر، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".



بداية ينبغي ألا تجلس أكثر من ساعة متواصلة، بعدها عليك الوقوف والحركة في المكان.



- ولتفادي آلام الظهر والعمود الفقري، عليك اختيار المقعد المناسب للعمل، لأنك ستمضي عليه ساعات أطول من غيره.

بدون رجيم ورياضة.. حيل فعالة لإنقاص الوزن خلال "العزل المنزلي"

- عليك الخروج من البيت يومياً مرة واحدة على الأقل للمشي في الهواء الطلق ولو بضع دقائق، مع مراعاة شروط التباعد الاجتماعي والتي تقضي بأن تكون مسافة مترين بينك وبين أقرب شخص إليك خارج البيت.

- يمكنك المشي أثناء أجراء محادثات العمل عبر الهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى.

- يحتاج جسمك إلى ممارسة تمارين رياضية خفيفة إلى متوسطة الشدة ما بين 30 إلى 45 دقيقة يومياً.

- من الضروري ممارسة تمارين شد وتقوية العضلات، وكذلك مط واسترخاء العضلات لتفادي الشد العضلي.

لقراءة المزيد:

إحنا أقوي من كورونا.. للتفاصيل

