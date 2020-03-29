"شبكة وفاتحة على الشات".. أفراح أونلاين للمصريين في زمن الكورونا

لم يترك فيروس كورونا المتفشي بلد، إلا وبات يزعزع صحة شعبها، حتى أصبح العالم تحت حظر التجوال، والحجر المنزلي، في محاولات من للحفاظ على صحة وسلامة المواطنون.

إجراءات عدة، اتخذتها البلاد، لمنع الاختلاط في محاولات لتجنب تفشي المرض، كان أبرزها وقف الاحتفالات ومنع إقامة حفلات الزفاف، وسرادق العزاء، وحفلات عقد القران، وغيرها الكثير والكثير من الأمور، التي تتطلب التجمعات.

ومثلما قرر أصحاب الأعمال، السماح للموظفين بالعمل من المنزل، عن طريق الإنترنت، وسمحت وزارة التربية والتعليم للطلاب والمدرسين تلقى الدروس "أون لاين"، قرر بعض الشباب أيضا، الاحتفال بخطوبتهما "أون لاين"، لتجنب التجمعات نهائيا.

شاشات حاسب آلي، وإنترنت، ومعايدات بالمحادثات، وتبادل روابط الأغاني، مع ترك الكاميرا مفتوحة، هكذا احتفل البعض بخطوبته في عصر كورونا.

باسم وآية.. قرأة فاتحة على الشات

بعد العديد من التأجيلات التي تعرضا لها "باسم عبدالحليم" و"آية إيهاب"، من شهر فبراير لظروف عائلية، حتى ظهر فيروس كورونا، قرر الثنائي الاحتفال على أضيق نطاق، فدشنت العروس، محادثة على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك"، ليشاركها المقربون فرحتها، حيث لم يصل عدد الأسرتين لعشرة أفراد.

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بحسب حديث العروس لـ"الوطن"، أكدت أنها تفاجئت بردود أفعال أصدقائها في المحادثة، إذ قرأوا معهم الفاتحة، وأطلقن الزغاريد، وأنهالت المباركات، ووضع الجميع روابط إلكترونية لأغاني أفراح وصور للشربات والحلوى، وكأنه احتفال حقيقي ملموس، ليزيد التفاعل حماسها في مشاركتهما كل تفصيلة تحدث، ولم يفارق الهاتف المحمول يديها حتى اندمجت الأسرتان معها، في الاحتفال الإلكتروني.

روان وأحمد.. شبكة على الانترنت

بفستان خطبة أنيق، وبدلة كلاسيكية مميزة، من أمام شاشة الحاسب الآلي، احتفلت فتاة تدعى روان المهين وأحمد السيد، بخطوبتهما وارتداء الشبكة "أون لاين".

صورة باتت تتداول بشكل كبير على منصات "السوشيال ميديا"، مشيدين بتلك الخطوة، التي لم تحرمهما من الاحتفال، ولم تعرضهما أو تعرض أقرانهم للخطر.

حيث شارك أحد المقربون من العروسين صورة من الخطبة، التي تمت على الإنترنت، بمشاركة أصدقائهم وعائلاتهم، دون حضورهم، معلقا: "الحمد لله الحمد لله الحمد لله، خطوبة روان المهين وأحمد السيد، أول خطوبة أون لاين في مصر، لا تتخيلوا كم البهجة عند الشباب، كلنا مع بعض الحمد لله الحمد لله الحمد لله".