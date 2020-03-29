طريقة تحميص اللب في المنزل "السهرة المنزلية"

تلجأ العديد من ربات المنازل بالتزامن مع فترة الحجر المنزلي، لتحضير التسالي وإعدادها للسهرات المنزلية.

وتفضل معظمهن تحضيرها بالمنزل بدلا من شرائها، لذا يقدم لك "هن" خطوات تحميص اللب بالمنزل.

خطوات تحميص اللب

نُحضِر كميّةً من بذور دوّار الشمس الطازج، ونتركها عدّة أيام حتى تنشف وتجف أو يُمكن إحضار البذور جافة.

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نُحضر وعاءً معدنيّاً عميقاً "صاج" أو مقلاة كبيرة تفي بالغرض، ونضعها على النار ثُمّ نضع البذور في الوعاء مع مراعاة التقليب والتحريك بشكل مستمر على أن تكون النار متوسّطة في البداية، ثمّ تُخفّف كي لا يحترق البزر.

نرشّ القليل من الملح عليه خلال عملية تقليبه مع الاستمرار بالتحريك، حيث سيتغيّر لون الملح إلى اللون البني خلال التحميص وتخرج منه رائحة التحميص ثمّ نُخرجه ونتركه جانباً كي يبرد تماماً.

يمكن إضافة بعض النكهات إلى البذور خلال عمليّة التحميص.

يُضاف قليل من الماء والملح وأيّ نكهاتٍ أخرى، ونُقلّب ونُحرّك حتى يتبخّر الماء وتبقى البذور وحدها، ثمّ نرفعه عن النار ونتركه كي يبرد ثمّ يُحفظ لحين الاستخدام.