الامارات | مذيعة تقدم نشرة الأخبار من غرفة نومها

شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة تقدم نشرة الأخبار من غرفة نومها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرغم فيروس كورونا مذيعة "فوكس نيوز" الامريكية شانون بريام، لتقديم نشرة الأخبار من غرفة نومها.

ونشرت المذيعة مقطع فيديو من داخل غرفة نومها لكواليس خروجها على الهواء في ظل تفشي فيروس كورونا والتزامها المنزل لتفادي العدوى، وعلقت بأن الأستديو مختلفًا قليلًا الليلة، ولكن لا داعي للقلق سنجلب لك أهم الأخبار.

وسجلت أمريكا أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم؛ حيث أشارت المصادر الرسمية، إلى تسجيل 100 ألف إصابة، مع وفاة حوالي 1600 شخص.