يعتبر كوكتيل البسكويت بالحليب المكسف، من أكثر المشروبات المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرا لمذاقه الطيب والشهي. وإليك طريقة عمل كوكتيل بسكويت بالحليب المكثف، على طريقة الشيف "سالي فؤاد". مقادير كوكتيل بسكوت بالحليب المكثف بسكوت بالشكولاتة Advertisements حليب مكثف محلي لبن صوص شوكولاتة طريقة تحضير كوكتيل بسكوت بالحليب المكثف - تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم العصير

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